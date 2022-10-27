الحزب الجمهوري: نرفض أي تسوية ثنائية مع العسكر جملة وتفصيلاً

الخرطوم: السوداني

قال الحزب الجمهوري، إنه يرفض أي تسوية ثنائية مع العسكر جملة وتفصيلاً، لأن إسقاط الانقلاب يعني أن يخرج العسكر خروجًا كاملًا نهائيًا من المشهد السياسي بدون شروط.

وجدد الدعوة للأحزاب السياسية بالابتعاد عن المشاركة في السلطة، والعمل على توسيع ماعون المشاركة السياسية ليضم التحالف كل من ينادي بشعارات الثورة.

ودعا لتكوين جبهة عريضة تضم جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وكل القوى المؤمنة والساعية إلى تحقيق التحول المدني الديمقراطي.

وأضاف: نؤكد اخفاق القوى السياسية وعدم التوافق على شروط ومطلوبات التحول المدني الديمقراطي الذي استفادت منه القوى العسكرية والمدنية الرافضة والمتنكرة لأهداف الثورة، فكان انقلاب 25 اكتوبر.