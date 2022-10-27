الجيش يُحرِّر رهائن إريتريين من عصابة لتهريب البشر بجنوب طوكر  

بورتسودان: عبد القادر باكاش

تمكنت قوة من اللواء ٤٦ بمنطقة طوكر في ولاية البحر الأحمر من تحرير ١٨ رهينة إريتريين احتجزتهم إحدى عصابات تهريب البشر في منطقة دولابياي لمدة ٢٢ يوماً.

وقال مصدر عسكري لـ(السوداني) وفقاً لمعلومة وفّرتها الاستخبارات العسكرية، عن وجود عصابة تحتجز رهائن في منطقة بالقرب من دولابياي، وتم تشكيل قوة مشتركة من الوحدات العسكرية بطوكر، قامت بمداهمتهم وتبادلت إطلاق النار مع أفراد العصابة الذين تمكّنوا من الفرار تاركين وراءهم الرهائن وهم مقيدون بالسلاسل والكلابيش في أوضاع إنسانية مُزرية، وتم إحضارهم لقيادة اللواء في طوكر وإخضاعهم لتحريات مع الشرطة، بجانب الاتصال مع الجهات المسؤولة ومفوضية اللاجئين والسفارة الإريترية، ومن ثم تم إحضارهم إلى بورتسودان مساء أمس.

وأكّد المصدر أنّ العصابة قامت بإجراء اتصالات للرهائن مع أسرهم في إريتريا مطالبين بدفع فدية قدرها ٦٠ ألف دولار دفعت أسر اثنين من الرهائن عبر عصابة في خارج السودان، مشيراً إلى أن الضبطية تمت بإشراف مباشر من قائد اللواء ٤٦ طوكر العميد ركن حافظ الأمين الياس وبمتابعة لصيقة من قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية وقائد الفرقة ١٢ سنكات.