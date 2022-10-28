١.٨ مليار جنيها تدخل لحساب مشروع الجزيرة ببنك السودان بودمدني

مدني : السوداني

أعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة عن دخول 1.8 مليار جنيها لحساب مشروع الجزيرة ببنك السودان بمدني بما يعادل 50% من استحقاقات مزارعي إنتاج تقاوي القمح للموسم المنصرم.

وأكد مرزوق –بحسب مكتب الناطق الرسمي- التزام وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بدفع متبقي مبالغ تقاوي القمح للمزارعين في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وأعرب المحافظ عن تقديره لوزارة المالية الإتحادية لإستجابتها بدفع مستحقات المزارعين من تقاوي القمح في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

من جانبه وجه الدكتور فضل المولى إبراهيم تبن مدير الإدارة المالية بمشروع الجزيرة مفتشي الحساب بالغيط بضرورة الإسراع لاستلام النقد والبدء فورا في عمليات الصرف لمزارعي إنتاج تقاوي القمح.

فيما أكد الأمين العام لمجلس إدارة مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن التفاهمات بين إدارة مشروع الجزيرة وإدارة البنك الزراعي لتمويل محصول القمح لهذا الموسم قد قطعت شوطا كبيرا بعد استيفاء إدارة المشروع لكل المطلوبات الخاصة بإستكمال ملف تمويل القمح لهذا للموسم 2022م – 2023م.