ورشة اعداد مشروعات الثروة الحيوانية تناقش مشروعات المراعي وصحة الحيوان

الخرطوم : السوداني

ناقشت ورشة العمل التفاكريه الخاصة باعداد المشروعات والبرامج المقترحة التي ينظمها فريق الدعم الوطني لمنظمة الايقاد بالسودان أمس بالمركز الاقليمي للايقاد بالخرطوم مشروعات وبرامج المراعي والعلف وصحة الحيوان ومكافحة الأمراض الوبائية عبر ممثلي الإدارات المعنية.

واستعرضت ممثلة الادارة العامة للمراعي والعلف هند سعيد مشروع إعادة تأهيل المسارات العابره للحدود ومشروع تفعيل دور وحدة المتابعه والتقييم، مؤكدة علي أن هذه المشروعات تحافظ علي النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الاجتماعي بين الرعاة والمزارعين، إضافة الي توفير المسارات وأجهزة الرصد ورصد المتغيرات المجتمعيه بالسودان ومعرفة احتياجات الرعاة والمربيين.

وطرحت ممثلة الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة دكتورة أميرة عبدالوهاب مشروعات مكافحة الأمراض العابرة للحدود ومشروع تعريف وتتبع الحيوان إضافة الى مشروع إنشاء وتفعيل نقاط الرقابة.

وقالت –بحسب مكتب الناطق الرسمي لزوارة الإعلام- إن هذه المشروعات والبرامج المقترحة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتنمية صادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتحريك الاقتصاد القومي .

الجدير بالذكر أن الورشة بدأت في ٢٣ وتستمر حتى ٣٠ أكتوبر الجاري بهدف الوصول لصيغة تكاملية تغطي كل برامج ومشروعات الثروة الحيوانية.