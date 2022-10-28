تراجع عائدات صادرالسمسم لـ(145) مليون دولار

الخرطوم: سونا

انخفضت عائدات صادرات السمسم السوداني ضمن سلع تجارة السودان الخارجية خلال الفترة إبريل – يونيو (الربع الثاني) من العام المالي الجاري 2022، حيث بلغت 145 مليون دولار أمريكي، قياساً على عائداتها في شهور يناير – مارس (الربع الأول).

وبحسب الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية فإن صادرات السمسم بلغت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022 أكثر من 314 مليون دولار أمريكي،وكمياتها 277.048 الف طن متري.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن عائداتها تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الذهب بفارق كبيرٍ ، إذ بلغت صادرات الذهب أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي.

وأكبر الدول المستوردة للسمسم السوداني في هذه الفترة، هي جمهورية الصين الشعبية حيث استوردت ما قيمته 107.9 مليون دولار أمريكي تليها مصر بقيمة 74.3 مليون دولار ثم دولة الإمارات العربية بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي ثم السعودية بقيمة 16.1 مليون دولارثم الهند بقيمة 14.5 مليون دولار ثم لبنان بقيمة 14.2 مليون دولار أمريكي.

ويصنف السودان الرابع وأحيانًا الثالث عالميًا في إنتاج السمسم بعد الهند والصين، كما تشير إلى ذلك إحصاءات تجارته الدولية .

ووفقًا لتقاريرنقطة تجارة السودان حول السمسم فإن متوسط أسعار السمسم السوداني كانت عند بورتسودان في 2006، حوالي 920 دولارًا للطن المتري، والعام 2007، 920 دولارًا لترتفع في العام 2008 إلى 1.349 دولارًا، ثم قفزت إلى 1400 دولار العام 2010 و1.450 دولارًا العام 2011 و2012 ثم ارتفعت إلى سعر قياسي بلغ 2.350 دولارًا في 2013 فيما بلغت الاسعار في العام 2020 ، 1430 دولارًا للطن فيما ارتفع في العام 2021 إلى 1700دولار.

وأغلب المصدرين السودانيين هم من الشركات التجارية والبنوك التجارية والشركات شبة الحكومية، وقد ظلت عائداته في تصاعد مستمر في السنوات الماضية خاصة بعد العام 2006 ويتم تصدير السمسم السوداني طول العام ولكن يبلغ ذروته في شهر يناير يليه شهر فبراير ثم يتناقص تدريجيًا حتى يبلغ أدناه في نوفمبر ،ثم يبدأ في التصاعد مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد في ديسمبر.

ويعاني إنتاج السمسم في السودان من بعض العوائق التي تحد من ارتفاع حجم إنتاجه ومنها ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم توفرالبحوث العلمية لتطويره وقلة العمالة الماهرة ونقص التمويل لزراعته لارتفاع نسبة المخاطرة والمضاربة .