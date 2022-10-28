إفريقيا إرهاصات الوعي

ظل الرهان الأكبر والجوهري في حركة التاريخ ومسيرته الماضية هو الاتعاظ واستلهام العبرة والانتفاع بها، فالشعوب التي التقطت الرهان وتعاطت معه بالجدية المطلوبة وتنادت بروح وطنية وتجاوبت مع مطلوبات النهضة وادوات العصر المتطورة وفكره الوثاب عبرت بالقفز وبترويض المستحيل والتحديات وكسر قيود المعاناة، اما تلك التي تقاعست فقد خسرت الرهان وأصبحت في ذيل القائمة وآخر الطابور في مسيرة الشعوب نحو الأهداف العليا والنبيلة تستمرأ تكرار التجارب الفاشلة والبائسة وتبقى حركة التاريخ هي الشاهد على هذا التفاوت والتنصيف بين عالم اول وثان وثالث، وقديماً قال الشاعر :

ومن يتجنب في الحياة زحامها

فليس له في ساحة المجد مشرع

إلا ان ثمة تفسيرات عاجزة ومبررات واهية تأتي (بتشخيصات) للأزمة في دولنا بعيدة عن افرازات حركة التاريخ ولا تأتي مباشرة على الجرح فقط تحوم حوله وتبحث عن أعذار ما أنزل الله بها من سلطان.

راودتني هذه المعاني وانا أمام مشهد مهيب استمد قوته من قوة الحق مثلته فتاة افريقية من بوركينافاسو وقفت امام الرئيس الفرنسي في احدى زياراته لتلك الدولة الافريقية وفي وجود الرئيس الافريقي المعني، قالت بكل ثبات وشجاعة (لا) لوجود فرنسا في افريقيا بالصيغة القديمة، لا لوجود فرنسا في افريقيا تحت أي غطاء ومبرر بالذات ما يلي المبرر القديم البالي الذي لم يعد مقنعاً في ظل هذا الانفتاح لتبرير الوجود بأنه لمساعدة افريقيا في استخراج خيرات أراضيها من طاقة ومعادن وذلك بما تمتلكه فرنسا من تكنولوجيا حديثة يسمح لها بإقامة شراكات اقتصادية اكدت الفتاة ان هذه الشراكات غير واضحة الملامح وتفتقد الى المصداقية والشفافية وغير متاح للشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الاطلاع عليها، فهي اتفاقات مع (طغمة حاكمة) فاقدة للشرعية وتشكل الامتداد الطبيعي لذات المستعمر، طغمة استمرأت الفساد ولا تتوانى لحظة في ان ترهن مصالح البلاد والعباد نظير ان يوفر لها المستعمر الحماية والدعم السياسي ولعروشها الآيلة للسقوط، هذه الأنظمة الفاسدة والديكتاتوريات الغاشمة التي صادرت حق الشعوب في التعبير في قضاياها بالقمع المتزايد والقتل، وجود هؤلاء الطغاة هو العلة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في افريقيا التي يهاجر شبابها لاوروبا للبحث عن مستقبل آمن وتترك الموارد المهولة وما تزخر بها أوطانها من خيرات لقلة مرفهة من الحكام، الا ان الجديد المثير والجدير بالاحتفاء هو ان وعياً عاماً اعترى المشهد في بعض دول القارة السمراء قوامه رفض كل أشكال الحكم القديمة من ديكتاتوريات بائسة وفقيرة الخيال والعطاء فاقدة الوطنية ورفض كذلك معظم الكيانات السياسية المتعاونة مع هذه الديكتاتوريات تحت دعاوى الحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية واكدت التجربة الطويلة من حكم هذه الكيانات انها أقسى على شعوبها من المستعمر نفسه وأذاقت شعوبها الويل والثبور.