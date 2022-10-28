قولوا غير هذا، يا جماعة!

يقال إن السياسة هي فن الممكن، وليست فن المراوغة والمواقف الضبابية، ولا هي الاعتماد على القبيلة، ولا الجهة ولا الركون إلى مخططات الأجنبي؛ خاصة إذا تعلق الأمر بمستقبل أمة ودولة بأكملها! وعلى الرغم من هذا، رشحت في الساحة السودانية، في الأيام القليلة الماضية، تصريحات وأقوال لمسؤولين يشغلون مواقع رسمية وأهلية، وتداول الناس تسجيلات لشخصيات من خلفيات متنوعة، وما يجمع بينها كلها هو غياب الوطنية، ورهن القرار لجهات أجنبية، وعدم تقدير العواقب التي ستكون وخيمة حتماً، إذا سارت الأمور في الاتجاه المراد من هذه التصريحات. ونشير في هذا الصدد إلى الكلام الذي أدلى به السيد محمد عيسى عليو، نائب حاكم دارفور، حيث حث أهل دارفور على الانفصال؛ لأن اقليمهم قد كان، حتى وقت قريب، دولة مستقلة لها جغرافيا وتطلعات وسيادة، لا ترتبط بدولة السودان، وأن على أهل دارفور الاستعداد لاستقبال من يلجأ إليهم من مناطق السودان الأخرى! ومن جانب آخر، تحدث زعيم إحدى القبائل العربية الكبرى في دارفور بلهجة تنطوي على تهديد صريح بغزو الخرطوم وكأن الخرطوم هي ليست العاصمة القومية للسودان، بل هي في بلاد واق الواق، التي لا تربطه بأهلها وشائج الوطن والدين واللغة والتاريخ ووحدة المصير والمصالح المشتركة.

وبالإشارة إلى حديث نائب حاكم إقليم دارفور، أود في هذه العجالة تذكير الدكتور عليو بأن يقرأ تاريخ الصراع في دارفور جيداً، لأن الفئة التي ينتمي إليها لن تجني من موقفه إلا الندم، فكل المساعي المبذولة من حاملي السلاح في هذا الإقليم تهدف إلى إخراج بعض مكونات النسيج الاجتماعي من تلك المنطقة، أو اجتثاثهم تماماً إذا لزم الأمر، وما ذلك بمستبعد في ظل التطورات المتلاحقة والاتفاقيات المفخخة التي ترمي إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى، ويجوز في سبيل ذلك استغلال براءة عليو وأمثاله من الطامعين في كراسي السلطنة. وكاتب هذه السطور يعلم أن جده الأكبر مدفون في منطقة أم دخن غرب جبل مرة وما خرجنا من ديارنا التي عمرها أسلافنا وشيدوا فيها مجداً تليداً إلا تحت وطأة القتل والسحل وإعمال السيف في رقاب جدودنا الذين لم يجدوا بداً من السعي للنجاة بأرواحهم وما تبقى لهم من ممتلكات. ولا يستبعد أن يخرج قوم السيد عليو من دارفور نتيجة لإصراره على تبني هذه المواقف الجهوية غير مأمونة العواقب. انتبه يا عزيزي وقل غير هذا، فالوسائط تسجل كل ما تقول والتاريخ لا يرحم، ولات ساعة مندم.

أما فولكر، الذي نصب نفسه حاكما فعليا للسودان، كما كان بريمر في العراق، فقد صار يدلي بالتصريحات قبلما يتحدث عنها الناطق الرسمي لحكومة السودان، إن وجدت. فقد تحدث هذا الرجل عن توافق وشيك بين الفرقاء السودانيين من العسكر والمطالبين بالحكم المدني، فهل فولكر مفوض لكي يتحدث باسم بلادنا يا ترى، أم هذه “لقافة” غير لائقة؟ عموماً، هذه التصريحات والمواقف تدل على أن هنالك جهات تسعى لجني ثمار اتفاق سلام جوبا المشؤوم الذي مهد الطريق لظهور نعرة قبلية مسعورة وتهافت دولي للتحكم في مستقبل السودان بشكل لا يمكن أن يكون من المصلحة العليا لشعبنا؛ لأنه بكل بساطة يكرس لفرض وجهات نظر ومطامع تقف وراءها دوائر خبيثة وشريرة لها مآرب بعيدة المدى وقد اهتبلت فرصة الميوعة السياسية الراهنة لتمرير تلك الأجندة عبر بعثة الأمم المتحدة في السودان، وبمعاونة دعاة المدنية التي هي في واقع الأمر غطاء لأفكار لا تتوافق مع مرتكزات وقيم الشعب السودان وإرثه الثقافي الراسخ.

ولو أن كبار المسؤولين قد ابتعدوا عن أسلوب المراوغة ولعبة كسب الوقت والمداهنة لأخرجوا البلاد من هذه الدوامة التي توشك أن تعصف باستقرار الدولة، فتراهم تارة يتبنون هذه المبادرة، وتارة يؤيدون أخرى ظناً منهم أن ذلك سوف يخدم أغراضهم ويقوي موقفهم، بيد أنهم بهذا التردد يدفعون الأوضاع نحو مزيد من التردي، فقد بلغ الوضع مداه من السوء أمنياً وسياسياً واقتصاديا، حيث تشهد الخرطوم والأطراف، على حد سواء، موجات من التفلت الأمني الذي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومعلوم من يقف وراء هكذا تحركات منظمة، لكن لا أحد يستطيع أن يضع حداً لها. ولو كان هنالك حد أدنى من الحس الوطني لما وصلت الحالة إلى هذا الدرك من التردي والانحطاط.

ولإخوتنا في حزب الأمة أقول: لا تفرحوا بوعود العسكر؛ فهم لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل هنالك جهات تملي عليهم اتخاذ مواقف محددة، هي بكل تأكيد ليست في صالح السودان بأية حال من الأحوال! فيا أنصار الإمام المهدي عليكم بالتريث، ولماذا تأكلون “الفطيسة والضبيحة الحلال جاية” على حد قول الإمام الصادق المهدي، طيب الله ثراه. فها أنتم تسارعون فيهم اليوم وكأنكم نسيتم أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في السودان هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقوم على إملاءات فولكر ولا مخرجات سلام جوبا، بل تكون بمراقبة دولية.