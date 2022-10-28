مشكلة الساسة في السودان أنهم يريدون أن يوقع الشعب لهم على بياض؛ بلا أي مقابل لذلك. ويمتد الأمر للأحزاب فمن صوت جده في أول انتخابات عليه أن يصوت لذات الحزب في القادمة، وينداح الأمر للسجادات والمشايخ التي تورث الخلافة رغم خلافات الخلفاء وخلف خلاف المحامي، بل وتعدى ذلك حتى وصل الجيش لما سمعت أحدهم يتحدث لوكيل عريف ساعة ضجر من صف خبز؛ أن ياخي أقلبوها وريحونا.

للأسف كلهم يظن أن الشعب مثل المجذوب الذي نذر نفسه لخدمة شيخه بل وأتى له بزوجته لكي تخدمه حتى وجده يومًا عليها، فلم يسترب فيه طرفة عين، وعدها جذبة وتغياب، فهتف به مترفقًا: يا شيخنا دي ما مرتك، والله عليك جنس أحوال.

وخلي بالك يا مواطن

الفتاة بفد ريال والعزباء بالفاتحة.