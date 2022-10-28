انسى أخطاء الماضي…و”ارتكب” أخطاء جديدة

الأخطاء هي جمع خطأ وهو كل قول او فعل او عمل غير صحيح في عرف الدين والناس والمجتمع وحدوثها امر طبيعي من الانسان السوي. ما ليس طبيعياً هو الإصرار على الخطأ والتمادي فيه وهذا هو موضوع مقالنا اليوم.

بطل السلسلة الأولى من الأخطاء هو صديق وزميل واعتبره شقيقاُ أصغر عمل معي في المدرسة الثانوية الخاصة التي انشأتها فكان نعم المعلم الجاد المجتهد المحبوب من الطالبات والمعلمين جميعاً مشكلته الوحيده هي الطموح الزائد عن الحد واستعجال الرزق وربما الغنى. جلس وفكر وقدر ووجد ان الطريق لذلك واحد هو ان يمتهن مهنة أخرى في المساء تدر عليه دخلاُ اضافياً. في الحي الذي يعيش فيه كان هنالك “نادي مشاهدة” فرأى ان يستأجر جزءاُ منه ويستخدمه كمكان لممارسة رياضة كمال الجسام وقد “اشتعلت” الفكرة في رأسه خصوصاً وان شباب تلك المنطقة يرفعون شعار “اي جنكبه اي عنكبه عضلات تبش” لصد العدوان ومقاومة الطغيان في منطقة تضعف فيها سلطة الدولة او تنعدم. لم ينتظر طويلاً فسارع بشراء بعض المعدات الرياضية التي تعين على ذلك. لاقى المشروع رواجاً كبيراً ونجاحاً مثيراً جعله يكاد يطير من الفرح غير ان “دوام الحال من المحال” فسرعان ما اكتشف الشباب ان نمو العضلات و صلابة العصبات تحتاج لمكملات أخرى غير الآلات فهي تحتاج لتغذية جيدة من لحوم واسماك والبان او على الاقل صحون من المديدة التي “تسٍن الحديده”. وبما ان “العين بصيرة والايد قصيرة” فقد تناقص عدد الزبائن حتى وصل المرحلة “الصفرية” فاضطر صديقنا العزيز لإيقاف المشروع وبيع المعدات بنصف الثمن وهكذا كانت هذه أول خسارة في سلسلة الخسائر التي تتالت والتي كانت نتيجة أخطاء في الحسابات والتقديرات.

لم ييأس صديقنا ففكر في مشروع آخر وكان الدخول في تجارة البصل اذ اكتشف انه قد ارتفعت أسعاره فجأة فقام بشراء عشرة جوالات من سوق الجملة و”احتضنها” معه في الغرفة المتواضعة التي يقيم فيها انتظاراً للفرصة المناسبة غير ان مياه الامطار سرعان ما انهمرت مدراراً وتسربت من السقف والأبواب انهارا فأغرقت البصل او كادت. سارع قبل ان تفسد البضاعة فاخرجها في الشارع العام وباعها بالاكوام عملاً بالمثل الذي يقول “بيع البصل بما حصل” فكانت هذه هي الخسارة الثانية. جاءنا قبل فترة في القاهرة بعد ان غشى “اسوان” واشترى جوالات من الفول المصري المعتبر وشحنها للسودان ثم فكر في ان “يطعمها” باصناف أخرى. زار العتبة في وسط القاهرة ومن هناك تزود بكمية معتبرة من المستلزمات النسائية من بينسات وحلقات وستيانات ولوازم أخرى ثم حملها “صحبة راكب” وما زلت في انتظار النتيجة التي لا أعتقد انها ستكون افضل من سابقاتها.

قصة السلسلة الاخرى من الأخطاء بطلها شاب ظريف ولطيف ووسيم للغاية تفحت مشاعره الشابة على الحياة فوجد ان “الدنيا حلوه” وما على الإنسان إلا التوكل على الله و”رمى الشباك” ثم انتظار الرزق. اول صيد كان بنت الجيران وهي فتاة لونها مثل “المنقة” هيفاء بقوام ممشوق وعيون “باهرة” ونظرات ساحرة. سرعان ما تبادل المحبان العواطف والأزهار والمشاعر الجياشة. استمر الحال على هذا المنوال فترة حتى عثرت والدة الشاب على خطاب من تلك الفتاة يفيض “عاطفة وحنان يا ناس” وقد كانت امرأة حكيمة فنبهت ابنها إلى أن الحبيبة بينه وبينها سنوات وسنوات وانها تكبرة لدرجة ستجعل الزواج مستحيلا. تعوض الله الحي الذي لا يموت وغادر ثم بدأ في البحث عن زهرة أخرى فهو لا يطيق العيش الا وسط الازهار والجلوس على حافة الأنهار يبث الحبيبة آيات العشق والغرام هنا “تدخل” صديقه الصديق وأطلق عليه لقب ال “grasshopper ” وهي تعني “الجراد” الذي يظل ينتقل من غصن ندى إلى غصن اندى تجتذبه الخضرة والرواء. صادف في مناسبة اجتماعية في منزل عمه شابة ظريفة لطيفة كانت صديقة لبنت عمه وسرعان ما تبادل مع الفتاة الشابة العناوين وبدأت رحلة جديدة من العشق والهوى والآهات وسهر الليالي. غير ان هذه العلاقة لم تدم طويلاً فقد نبههه اكثر من صديق للمنظر الغريب والحجم المريب الذي يمتاز به الحبيب فهي تقريباً بالكاد تصل منتصف طوله مما يخلق ثنائياً مضحكاً ومنظراً اشبه بمناظر ممثلي الكوميديا فلم يكن أمامه بد من المغادرة والانتظار في “بيات شتوي” حتى ظهور حسناء جديدة وبداية مرحلة مديدة هذه المرة غير ان كل الشواهد تدل على ان اخونا يمتلك بوصلة معطوبة وذائقة مثقوبة وان الامر بالنسبة له أصبح عادة ومن “خلى عادتو قلت سعادتو “.

بطلنا التالي هو ” grasshopper ” اي “جرادة” ولكن من نوع مختلف فهو لا يبحث عن الحب والحنان ولا على السعادة والاطمئنان ولكنه كان يبحث عن شيء واحد في الفتاة وهو المال فان اقترن بالجمال فلا بأس والا فهو وحده يكفي وكفيل بان يعيش الانسان في سعادة وهناء وسرور وحبور. وهكذا ظل يتنقل من “حنان” ل”روان” ومن “تسابيح” ل”سهير” بحثا عن الأمان. استمر هذا التنقل من فنن إلى فنن زماناً طويلاً حتى علمت انه قد نال المقصود ورضا المعبود فقد دلته بنت عمه على فتاة ميسورة “اكثر من اللازم” ورثت العمارات والعقارات ومشكلتها الوحيدة انه قد فاتها القطار وذهب بريق الشباب عنها وطار. غير ان هذا الامر لم يشغل باله طويلاً مادام الشرط الاساسي متوفراً وهو المال الوفير والخير الغزير فسرعان ما تم الزواج وقال في نفسه فلاتخيل انني اعيش مع تاجوج او عبلة. وهكذا استقر اخيراً في بيت الزوجية وبدأ حياة هنية وودع ايام الفلس و”نقص الموارد”. وهكذا “مرت الايام كالخيال احلام” وكلما نظر إلى العروسة ورأى الوجه العجيب والمنظر الغريب وعلامات العنوسة ما زالت باقية حوّل بصره متجولاُ بين اثاث البيت الفاخر والطباخ الماهر والشغالات و”الكنجالات” في البنوك فينسى الواقع ويعيش مع الخيال .

القصة التالية مضحكة مبكية وهي أقرب إلى افلام “الخيال العلمي” حكاها لي احد الأقرباء عاد قريباً من اليمن بعد احضر المال فانبسطت ام العيال وكذلك انبهر الاطفال بالهدايا والعطايا. يقول قريبي انه قد اصيب في قدمه وادخل قسم العظام في أحد المستشفيات وهنالك وجد في العنبر شقيقين في حالة مزرية فقد غطت اجسادهما الجبائر والضمادات. قتله الفضول او كاد ولكنه انتظر حتى توثقت علاقته بهما فسألهما عن الحكاية والرواية وما ألم بهما من أفعال واهوال. حكى له اكبرهما قصة هي أقرب للخيال فقال ان والدهما قد توفي وترك لهما المال والحلال والسمعة الطيبة غير أنهما كانا قليلي التجربة فلم يحسنا إدارة الثروة التي تركها الوالد. دخلا في البداية في تجارة الماشية فخسرت ثم الزراعة فلم تنجح وبيع وشراء السيارات فاضاعا فيها اموالا طائلة غير ان “ثالثة الاثافي” هي أنهما قد “غامرا” بما تبقى لهما من مال فدخلا في مجال العقار وهما بدون اية خبرة ولا معرفة فكانت النتيجة هي ان خسرا آخر ماتبقى لهما من ثروة الوالد. اسوّدت الدنيا امام ناظريهما وجلسا يفكران في الحل وسرعان ما توصلا إلى أن هذا المجتمع قد ظلمهما وان الناس قد غدروا بهم فاذن لابد من معاملتهم بالمثل . اشتريا بما تبقى لهما من مال رشاشين وجلسا في الطريق العام ينتظران ضحية ينهبان ما معها من مال وغيره. سرعان ما جاءت سيارة تتهادى وبداخلها شخص واحد. اذن هذا “رزق قد ساقه الله الينا” فقطعا عليه الطريق فتوقف. دخل الاثنان بسرعة لداخل السيارة ولم يضيعا الزمن فاشهر أحدهما السلاح في وجه الرجل وأمره بتسليم ما معه من مال قبل ان “يحشر” طلقة في رأسه لتكون النهاية. كان الرجل هادئاً بصورة مزعجة وفي تلك الاثناء جاءته مكالمة فرد قائلا: (نعم يا ابو الدرداء لقد اقتربت من الهدف وبقيت لي نصف ساعة لأصل). نظر اليه الشقيق الذي يجلس في المقعد الامامي باستغراب وارتياب وقال له ان اية حيلة لن تنجيك فادفع و”اتخارج”. نظر له الرجل باستهزاء وقال له: (انا انتحاري وفي مهمة استشهادية وبعد قليل سأفجر السيارة بمن فيها على نقطة تفتيش بها جنود وستذهبان معي للجنة بدلا من ان تقابلا ربكما وانتما لصان) ثم أراهما الحزام الناسف وزر التفجير. بسرعة فائقة فتحا أبواب السيارة والقيا بنفسيهما في الخارج وكانت تسير بسرعة ١٢٠ كم في الساعة. لم يفيقا الا في المستشفى فقد حملهما عابر سبيل وجدهما في حالة مزرية وكانت هذه هي خاتمة هذه التراجيديا المضحكة المبكية. يقول الشاب: (جربنا الحلال فخسرنا اموالنا وجربنا الحرام فكدنا ان نفقد أرواحنا فماذا نفعل؟) ثم اطلق ضحكة مجلجلة فشر البلية ما يضحك كما يقولون.

ان من الطبيعي ان يخطئ الانسان غير انه من الخطأ ان يتمادى في الخطأ. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي “ص” قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم). وفي حديث آخر عن أنس ابن مالك ان النبي “ص” قال: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون) وسلامتكم .