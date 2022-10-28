استقالة هشام السوباط من رئاسة نادي الهلال واتحاد أصحاب العمل

أعلن رجل الأعمال الشهير هشام حسن السوباط، استقالته من رئاسة اتحاد أصحاب العمل ورئاسة نادي الهلال – بحسب ما أوردته صحيفة الصدى الرياضية.

وقالت الصحيفة، إنّ السوباط أقدم على هذه الخطوة، احتجاجاً منه على الاستهداف الذي يتعرض له في قضايا قانونية يرى أنها مختلقة وتستهدف إشانة سمعته وحرق شخصيته، وذلك في أعقاب تحريك بلاغ بالرقم (98) لسنة (2021)، تم فتحه ضده بواسطة لجنة إزالة التمكين بموجب المادتين (13 و14) من قانون إزالة التمكين، والمادة (57) من القانون الجنائي، وأكدت مصادر متطابقة أن السوباط أعلن رفضه توظيف منصات العدالة للكيد الشخصي وإشانة السمعة.

وأضافت المصادر أن النيابة أقدمت على مخاطبة المؤسسة السودانية للنفط للاستفسار عن دوره في استيراد باخرتي جازولين من شركة أرامكو السعودية، وذكر السوباط أن الباخرتين تم استيرادهما بواسطة المؤسسة السودانية للنفط، ولم تكن له أي صلة بهما، وأن مستندات الباخرتين تثبت ذلك تماماً.

وأوضح السوباط من مقر إقامته في دبي إلى أنه سيتفرغ للدفاع عن نفسه في الفترة المقبلة لإثبات براءته، وتفنيد الاتهامات الباطلة التي استهدفت تشويه سمعته، معلناً استقالته من رئاسة نادي الهلال ورئاسة اتحاد أصحاب العمل، إلى حين إثبات البراءة وإظهار الحقيقة كاملة.