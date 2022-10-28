(السوداني) تتابع آخر المستجدات في الساحة الرياضية منتخبنا الشاب يجهز العتاد لعبور جنوب السودان كاميروني المريخ يقود “تمرد” الأجانب.. ودفاع القمة ينذر بالخطر قبل المجموعات

الغرايري وفلوران أمام اصعب امتحان.. والنجيل الصناعي يؤذي اللاعبين الجبهة اليمنى “صداع في رأس التونسي والكنغولي”.. ووقوع القمة في مجموعة واحدة “كارثي” التونسي يدافع عن نفسه.. والكنغولي ينتهج الأسلوب “التجاري” مع الهلال مكاسب بالجملة لـ”أولمبينا” قبل نزال بنين.. والحذر واجب في لقاء كوتون

الخرطوم: عبده فزع

في بطولة سيكافا

شباب السودان في مواجهة قوية مع جنوبه

اليوم الجمعة تنطلق بطولة سيكافا لدول شرق ووسط إفريقيا لمنتخبات الشباب المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين الشباب التي تنظمها الشقيقة مصر في العام المقبل وتبدأ الأحلام والطموحات بمداعبة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة والتي يستهل منتخب الشباب السوداني مشواره أمام نظيره الجنوب سوداني في السابعة من مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ويبحث صقور الجديان عن حق الاستمرار في البطولة والوصول إلى مراحل متقدمة أملًا في الفوز بها بمساندة جماهيرية كبيرة.

كاميروني المريخ يحرض زملاءه الأجانب على التمرد

لاعب المريخ الكاميروني بومال المنتقل حديثًا للفريق الأحمر أعلن راية التمرد والعصيان على الجهاز الفني إذ قام بتحريض زملائه الأجانب بالسير في طريقه بسبب استبعاد المدير الفني للاعب عن المباريات نتيجة لضعف مستواه الفني.

مكسبان للأولمبي

حقق المنتخب الأولمبي مكسبين في مباراته أمام نظيره البنيني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت (23) سنة المغرب 2023م المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م وهما الفوز بهدفين بمساندة الجمهور الذي كان بمثابة اللاعب رقم 12 والمكسب الثاني أن الفريق لم يدخل في شباكه أي أهداف وهي خطوة مهمة قبل لقاء العودة في بنين يوم الأحد المقبل ولكن يجب مراجعة أداء المنتخب الأولمبي خاصة أن البنيني كان الأكثر تنظيمًا والأسرع في أدائه وفي انتشار لاعبيه في الملعب.

الهلال والمريخ في مجموعة واحدة ليس في مصلحتهما

على عكس ما يردده البعض أن وقوع الهلال والمريخ في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا التي يتردد إجراء قرعتها منتصف الشهر المقبل بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة هو أفضل لهما وأرى وجودهما في مجموعتين مختلفتين يريح الفريقين من الناحية النفسية فالتجارب السابقة وآخرها في الموسم الماضي أكدت أن وقوعهما في مجموعة واحدة لا يفيدهما إطلاقًا بدليل عدم وصول أي منهما لدور الثمانية.

ملاعب النجيل الصناعي تؤذي اللاعبين

تشكو الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز من سوء أرضيات الملاعب الصناعية المكسوة بالعشب الصناعي مثل ملعب إستاد عطبرة التي تؤذي اللاعبين وتعرضهم للاصابات.

الجبهة اليمنى أضعف من اليسرى في القمة

الجبهة اليمنى في الهلال والمريخ هي الأضعف قياسًا بالجبهة اليسرى بدليل استخدامهما للتباديل والتجارب المستمرة في مركز الظهير الأيمن دون أن يكون هناك استقرار في هذا المركز حتى الآن.

الهلال والمريخ في خطر قبل المجموعات

ماذا يحدث في دفاع الهلال والمريخ قبل المشاركة في دوري مجموعات أبطال إفريقيا فكلا الدفاعين له أخطاء رهيبة في التمركز والضغط والرقابة في الهجمات العكسية فكل هذه الاخطاء يمكن أن تسجل الأندية التي تواجههما الأهداف في شباكيهما. ويشكل الدفاعان علامة استفهام حتى في البطولة المحلية.

الغرايري يدافع عن نفسه

اتهم البعض في المريخ، مدرب الفريق التونسي غازي الغرايري بأنه متواضع المستوى وهو ما أدى إلى اهتزاز مستوى الفريق الأحمر إلا أن الرجل دافع عن نفسه بقوة مؤكدًاأنه واجه ظروفًا معاكسة لم يكن سببًا فيها وفي مقدمتها النقص الحاد الذي يعانيه في كل مباراة في اختيار التشكيل.

مواجهات الهلال والمريخ مع الفرق

الإفريقية أفضل من العربية في الأبطال

لا أفضل مواجهات الهلال والمريخ مع الفرق العربية فمن الأفضل لهما مواجهة الفرق الإفريقية لأن لقاءات الهلال والمريخ مع الأندية العربية لها طبيعة وحساسية ودرجة حساسية عالية جدًا ولا تقارن عند مواجهاتهما الأندية الإفريقية.

فلوران يلعب بالأسلوب التجاري

يدرك المدير الفني للهلال الكنغولي فلوران أن فريقه لا يزال ينقصه الكثير من العمل الفني وفي مقدمتها زيادة الانسجام وسط اللاعبين ومعالجة مشكلة تفاوت مستويات اللياقة البدنية، وهذا يحتاج للوقت والصبر ولذلك يلجأ فلوران للعب التجاري في تحقيق هدفه من كل مباراة، وهو الخروج بأفضل نتيجة، وكانت تدخلاته بإجراء التغييرات الضرورية في الأوقات المناسبة في كل مباراة صائبة وموفقة وحققت أهدافها ويمتاز الرجل بأنه بارع جدًا في قراءة الملعب والسيناريوهات والتطورات التي تحدث خلال المباراة.