الشرطة: العثور على جثة الجندي المفقود “الطيب ادمو” وعليها أثار اعتداء واضحة

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشرطة، عن عثورها على جثة الشرطي المفقود الجندي، “الطيب ادمو آدم ابراهيم”، يوم الجمعة، بالنيل منطقة الجيلي شمالي بحري وعليها أثار اعتداء واضحة.

وقالت الشرطة: “ظلت قوات الشرطة تؤدي واجبها في سبيل الوطن وأمنه واستقراره بكل نكران ذات. إشارةً للأحداث والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوم الثلاثاء الموافق 25/ أكتوبر 2022م فقدنا الجندي شرطة / الطيب ادمو آدم ابراهيم والذي يتبع لقوات الاحتياطي المركزي حيث كان يؤدي واجبه جوار كبري المنشية بمحلية شرق النيل ولاية الخرطوم”.

واضافت: “منذ ذلك التاريخ ظلت الشرطة تبحث عنه بكافة المناطق وبتاريخ الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022م وجدت جثة الشهيد بالنيل بمنطقة الجيلي شمالي بحري وعليها أثار اعتداء واضحة”.

وأكدت الشرطة في بيان، بأنها ستواصل تحرياتها واجراءاتها حتي يتم ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة وانها قادرة على ذلك مهما كلفها.