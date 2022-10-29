(السوداني) تُورد كواليس الصراع الانتخابي في (المنصب الجاذب) بالمريخ.. والحافظ يُعيد أبو جريشة لدائرة الترشيحات!

كتب: حسن بشير

بدأت ملامح الصراع الانتخابي بالمريخ في الظهور على بعض مقاعد مجلس إدارة النادي.

ورغماً عن المصير المجهول والغامض لانتخابات نادي المريخ التي تحدد لها العاشر من ديسمبر القادم، وسط تكهنات بإمكانية تمديد فترة لجنة التسيير التي يقودها الرئيس أيمن مبارك (اب جيبين).

وحصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن ما يجري خلف الكواليس من تحركات خفية وتنافس على بعض المناصب الإدارية.

وبالرغم من الأهمية الكبيرة لمنصب الرئيس والجدل الذي يحيط بهوية المرشح القادم، الا أنّ مقعد نائب الرئيس للشؤون الرياضية يتصدر المشهد نظراً لما يُحظى به (المنصب الجاذب) من اهمية وتسليط للاضواء، خاصة في ظل إشراف صاحبه المباشر على فريق كرة القدم بالنادي.

ورغماً عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها نائب الرئيس السابق الكابتن عادل أبو جريشة، نظراً لما أحاط بتجربته الأخيرة التي تولى فيها زمام الأمور بفريق الكرة طيلة فترة عمله بالمجلس المنتخب الأسبق ولجنتي التسيير التي قادها حازم مصطفى سابقاً.

ً

إلا أن المعلومات بطرف (السوداني) تشير الى أن أبو جريشة مازال يتصدر المشهد، لا سيّما بعد الخطوة المفاجئة التي اقدم عليها عضو لجنة التسيير الحالية محمد الحافظ المتمثلة في تجديده لعضوية أبو جريشة وهو ما يضع الأخير في دائرة الضوء والترشيحات.

ويعد عضو التسيير محمد الحافظ احد اعضاء القطاع الرياضي السابق الذي لازمه الفشل الذريع في عدد من الملفات، كما عانى بعض أعضائه من قلة التجربة وعدم الخبرة الكافية وهو ما انعكس سلباً في العديد من القرارات والصفقات التي أُبرمت آنذاك بشهادة المدير الفني التونسي غازي الغرايري مؤخراً.

يأتي ذلك في وقت اكدت فيه مصادر (السوداني) بأن نائب رئيس القطاع الرياضي الحالي أسامة عبد الجليل، قرر خوض الصراع الانتخابي القادم في ذات المنصب الذي يشغله الآن.

ولن تغيب المفاجآت في ترشيحات منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية، حيث اكدت مصادر مقربة من مدرب المريخ السابق الكابتن ابراهيم حسين (ابراهومة)، نية الأخير الجادة في الترشح وشروعه الفعلي في ترتيب وضعيته الانتخابية.

وأكد مصدر مقرب من ابراهومة بأن الاخير يرى بأن تجربته الفنية والإدارية في العمل بالنادي تؤهله لخوض التجربة، كما أنه بعيد عن محيط الصراعات والانتماءات لأي من التنظيمات.

وتأكيداً لما أوردته (السوداني) في وقت سابق بشأن بروز اسم المدير التنفيذي الأسبق للنادي الكابتن منتصر الزاكي (زيكو) ضمن قائمة الرئيس السابق حازم مصطفى الذي ينوي خوض الجمعية العمومية الانتخابية القادمة، حيث أفادت مصادر (السوداني) بأنه بالفعل تم تجديد عضوية الكابتن زيكو، مما يضعه ضمن خيارات الترشح الفعلية.