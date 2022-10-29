البرهان: لن نفرط فى دين الإسلام

الخرطوم : السوداني

قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إنهم لن يفرطوا في الدين الإسلامي ولن يسمحوا لأحد المساس به.

وجاء حديث البرهان عقب افتتاح مجمع وخلاوي الشيخ الرفاعي عبدالرحمن محمد، بقرية “بئر حماد” بالريف الغربي من أم درمان، بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من ضباط القوات المسلحة ووالي الخرطوم .

من ناحيته قال والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة إن المجمع الذي تم افتتاحه على يد رئيس مجلس السيادة مجمع متكامل يضم مسجدًا وخلوة لتحفيظ القرآن وهو إضافة جديدة لعدد ٦ آلاف مسجد تقام فيها الصلوات في ولاية الخرطوم. وتطرق الوالي لدور المسجد والأئمة في المجتمع والدعوة وقيادة الناس نحو التمسك بالعروة الوثقى وتعهد بدعم مؤسسات التعليم وتقديم كافة الخدمات لمراكز تحفيظ القرآن ودعا كل أهل السودان للالتفاف حول سيادة هذا الوطن.