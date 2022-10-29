الشعبي: لسنا جزءًا من تظاهرات اليوم

الخرطوم : السوداني

قالت الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي في بيان لها ، إن الحزب ليس جزءًا من التظاهرات التي ستنطلق اليوم بدعوة من مبادرة نداء أهل السودان.

ويأتي إعلان الحزب بعدم المشاركة بعد لحظات من بيان صادر من رئيس مجلس الشورى إبراهيم السنوسي قال فيه إن المشاركة في التظاهرات الرافضة للدستور العلماني والتدخلات الأجنبية أمر واجب.

وقالت الأمانة السياسية إن البلاد تشهد أزمة غير مسبوقة بسبب انقلاب 25 أكتوبر وتداعياته، وظل المؤتمر الشعبي يسعى للتوافق والجلوس من أجل حل المشكل السوداني، والتواصل مع كافة القوى السياسية من أجل ذلك.

وأوضحت أن تظاهرات اليوم دعا لها تيار لديه رأي مخالف لرأي المؤتمر الشعبي المناهض للانقلاب، وأن النداء المدسوس باسم المؤتمر الشعبي يمثل فئة موالية للعسكر والوطني، ولا يمثل موقف الشعبي السياسي