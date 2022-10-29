قافلتان من المساعدات الإماراتية لكردفان والنيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

سيرت جمعية الشارقة الخيرية الجمعة، قافلة مساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تحت شعار “أيادي العطاء” وذلك استكمالًا للمساعدات الإماراتية المقدمة للسودان دعمًا للمتضررين من السيول والأمطار والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من (2) مليون شخص في ولايات السودان المختلفة.

وشهد وداع القافلة وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت وسفير الإمارات لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي وإبراهيم الشحي مدير مكتب جمعية الشارقة بالخرطوم.

وأشاد الوزير بالمساعدات الإنسانية التي ظلت تقدمها الإمارات إلى السودان مثمنًا تجربتها الإنسانية المتفردة والتي تقوم من خلالها بدعم ومساندة الأشقاء في كافة الظروف مشيرًا إلى أن المساعدات الإماراتية استمرت هذا العام في السودان لأكثر من (3) أشهر ووصلت إلى كل الولايات.

من ناحيته قال السفير الجنيبي إن القافلة تأتي استجابة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفي إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الراهنة.