إنجاز 70% من العمل بإنشاء سوق المعادن

الخرطوم: السوداني

أعلن المدير العام لمشروع سوق مال المعادن ( بورصة الذهب) الطيب الجعلي الطيب ، عن اكتمال 70% من العمل فى الجوانب الفنية والإدارية والقانونية مؤكدًا أن افتتاح السوق سيتم رسميًا عقب اكمال ما تبقى من عمل.

ووصف الطيب المشروع بانه مشروع عملاق و معقد ونفى ان يكون هناك تاخيرًا في بدء نشاط السوق.

الترتيبات التي تمت لاكمال إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لانظمة التداول في البورصة وذلك بعد اكتمال عمل اللجنة المختصة بالشراء والتعاقد حسب قانون الشراء والتعاقد.

واشار الى المجهود المقدر من القائمين على أمر مصفاة الذهب للحصول على اعتمادية معترف بها وتقديم كل الوثائق المطلوبة.

ونوه الى تكوين لجنتين الأولى، خاصة باجراءات الشراء والتعاقد، والأخرى لاعداد اللوائح الخاصة بالبورصة، وتتكون من الجهات المعنية بوزارة المالية و سلطة تنظيم اسواق المال مع الاستعانة ببعض المتخصصين من سوق الخرطوم للاوراق المالية، حيث تعمل هذه اللجان حاليا على انفاذ المهام الخاصة بهما. فيما يتعلق باللوائح و التشريعات الخاصة بالبورصة اوضح الجعلي ان اللجنة القانونية تعمل على اعداد اللوائح حسب المعايير العالمية لاسواق المال.