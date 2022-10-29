السودان يشارك في اجتماع إقليمي حول نزاع الأراضي بكمبالا

الخرطوم : السوداني

اختتم بكمبالا، الاجتماع الوزاري حول نزاعات الأراضي بدول الإيقاد. واستعرض الاجتماع نتائج وتوصيات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى واستضافته الحكومة اليوغندية برعاية. IDLO

ويشارك بالاجتماع وفود حكومية من دول الإيقاد، شركاء التنمية، والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء أكاديميين وقانونيين وخبراء إدارة الأراضي.

وتضمن الاجتماع تجربة مفوضية الأراضي بالسودان، كما تم اعتماد البيان الختامي من قبل وزراء دول الإيقاد حول نزاعات الأراضي.

وتناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية وهي: تحديد الأولويات وتعزيز إدارة الأراضي والعدالة الطبيعية المسؤولة والشاملة وتحسين الوصول إلى الجميع والربط بين التخصيص العادل والمستدام واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية، والسلام والأمن في القرن الإفريقي، وتأمين حقوق الأراضي المحلية لدعم التكيف مع تغير المناخ والنظم الغذائية المستدامة، والحقوق المتساوية للنساء في الأرض.