وقاية النباتات: أكملنا تنفيذ خطة الحماية من الآفات

الخرطوم: السوداني

أكملت إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات خطة حملاتها لمكافحة الآفات القومية والتي شملت توفير وترحيل المبيدات إلى كل محطات الوقاية بالولايات الشرقية والقطاع الأوسط وكردفان ودارفور.

وقال مدير إدارة العمليات المهندس مبارك عثمان حمدان إن الإدارة بدأت إجراءات لشركات الرش الجوي في يوليو 2022 بفتح فرص التقديم للعطاء لشركات الرش الجوي وتقدمت شركتان فقط من (3) شركات في الموسم السابق وهي شركة اقربكم – القطاع الشرقي – وشركة وقاية المحاصيل – القطاع الأوسط -كردفان -دارفور، بتوفير 19 طائرة للرش الجوي لموسم 2022-2023.

وأضاف في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)بأن عمليات مكافحة آفات البطيخ وذبابة الفاكهة قد انطلقت في الفترة من يناير حتى بوابة هطول الأمطار نهاية مايو -يونيو من العام 2022 وتمت تغطية حملات مكافحة طيور الزرزور بولايات السودان المختلفة لحماية المنتجات من المحاصيل الزراعية إلى جانب استمرار حملات أخرى في عدد من الولايات.