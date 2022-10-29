جعفر حسن: قِوى الردة لن تنجح في مسعاها إلّا إذا استمر مُعسكر قِوى الثورة مُفكّكاً

الخرطوم: السوداني

وجّه الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، رسالة إلى قِوى الثورة، وقال: “معركتنا ليست ضد بعضنا، الوضع الآن أصبح أكثر وضوحاً، هنالك طريقان، طريق تدعو له قِوى الثورة يؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة التحوُّل المدني الديمقراطي وقيام سلطة مدنية كاملة وقيام العدالة المنصفة لأسر الضحايا والشهداء وابتعاد المؤسسة العسكرية من السياسة وإنهاء ظاهرة تعدُّد الجيوش وصولاً لجيش مهني واحد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

وأضاف جعفر: “الطريق الآخر تقوده قِوى الردة من فلول ومجموعات إرهابية وغيرها، يُحاولون الآن قيادة البلد إلى عهود الظلام وتثبيت الانقلاب واستمرار البطش والقتل والإفقار والحروب، مؤكداً أنهم لن ينجحوا في مسعاهم إلّا إذا استمر مُعسكر قِوى الثورة مُفكّكاً، لذا يجب أن ننتبه جميعاً”.