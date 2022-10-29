تعرّف على تفاصيل فعاليات المؤتمر السياسي الولائي لقِوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

عقدت قِوى الحرية والتغيير، اليوم، فعاليات المؤتمر السياسي الولائي، حيث تناول مجموعة من أوراق العمل وحوارات عن الراهن السياسي والتنظيمي للتحالف.

وقالت قحت، إن المؤتمر من أجل تعزيز قيم وحدة قوى الثورة، وفي إطار سعي الحرية والتغيير لبناء جبهة مدنية عريضة لإسقاط انقلاب ٢٥ أكتوبر.

واضافت: “تشارك في هذه التظاهرة بجانب قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، قوى ثورية من ولايات السودان المختلفة من أسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني وتنسيقيات لجان المقاومة.. وتم توجيه تحية خاصة باسم المؤتمر إلى وجدي صالح في معتقله، حراً طليقاً قريباً”.

وأكدت الحرية والتغيير بأنها حريصة على شمولية المرحلة القادمة دون إقصاء لأي من المكونات المناهضة للانقلاب العسكري وذلك عبر الوسائل الثلاث المعلن عنها.

ويأتي المؤتمر – المنعقد بدار الأمة بأم درمان – ضمن سلسلة من المحطات في عمل مستمر للحرية والتغيير بدأ بورشة تقييم الفترة الانتقالية، وحتى اليوم في المؤتمر الولائي السياسي.

وقالت قحت: “فلول النظام السابق والانقلابيون تفرقوا لتكسير تحالف الحرية والتغيير، بإثارة الشائعات حوله، ومحاولات عزله عن الجماهير، لكن هيهات فقد خاب ظنهم وعادوا لعرض بضاعتهم البائرة على الشعب السوداني”.