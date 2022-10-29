أخصائية صحة نفسية: واقعة انتحار الطالبة الجامعية الأسبوع الماضي رسالة إنذار لجميع الأسر والجامعات

الخرطوم: السوداني

قالت د. سيما الجاك، المُختصة في الصحة النفسية، إنّ انتحار الطالبة الجامعية الصغيرة في الأسبوع الماضي، يجب أن تكون جرس إنذار لجميع الجامعات والأسر وأولياء الأمور.

وأوضحت د. سيما – التي تعمل في مجال الصحة النفسية بأمريكا – إنّ الطالبة المنتحرة أطلقت نداءات واضحة من خلال صفحتها، تؤكد على معاناتها النفسية التي تمر بها، ولم تجد العون النفسي. وشددت على ضرورة أن تكون هذه الحادثة الأليمة بمثابة جرس إنذار للجامعات لتقديم الدعم النفسي للطلاب وتوفير المساعدة العاجلة؛ اذا ظهرت اي أعراض أزمة نفسية، وأخذ الكلام عن الاكتئاب والانتحار في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ماخذ الجد والتعامل مع الحالات طبياً بصورة عاجلة.

وأضافت د. سيما: (إذا كنت تعتقد أن هذه الحالات لن تؤثر عليك أو على أحبابك أو بعيدة عنكم، يجب أن تفكر مرة أخرى:

– يواجه 1 من كل 6 أشخاص في الأسبوع مشكلة صحية عقلية.

– الاكتئاب يعتبر الآن أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتستمر معدلات الانتحار في الارتفاع وخاصة بين الشباب.

– حياتنا اليومية اصبحت غير مساعدة ولا مهيأة للتمتع بصحة نفسية جيدة. اختلال التوازن بين العمل والحياة، وسائل التواصل الاجتماعي، الشعور بالوحدة، التكنولوجيا، الصراعات المالية وكمية من المعايير المختلة وضعت ضغطا كبيرا علينا عقلياً وروحانياً.

– التغلب على ضغوط الحداثة مهم ويتضمّن فهم ماهية الصحة النفسية وتأثيرها وخطوات عملية للحفاظ على عقل سليم.

– مسؤولية كل ولي أمر أنّه يأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة ويثقف نفسه حتى يساعدها ويساعد من هو ولي عليهم).