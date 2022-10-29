حازم يدشن حملته الانتخابية بمباراة المريخ في كوستي.. وأنصار بالنادي يصفونها بـ(الساذجة)

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) بأنّ رئيس المريخ السابق حازم مصطفى، قام بتسيير بص يحمل عدداً من جماهير النادي إلى حاضرة النيل الأبيض كوستي، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام مريخ كوستي عصر اليوم السبت.

ووفقاً للمصادر، فإن الخطوة جاءت ضمن تدشين الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق الذي يعتزم خوض الجمعية العمومية القادمة.

وحمل البص الذي نقل بعض جماهير المريخ، صورة رئيس النادي السابق في مقدمته، ولم يتم الاكتفاء بذلك، حيث تمثلت المفاجأة في طباعة صورة الرئيس السابق على تشيرتات رسمية تحمل شعار النادي وشركة تيمبو المصنعة لمعدات فريق الكرة بالنادي، وذلك بهدف توزيعها على الجماهير المتواجدة بالمدرجات لخداع الرأي العام بأنّ هناك مساندة كبيرة للرئيس السابق في خطوة (ساذجة) بحسب عدد كبير من أنصار النادي.

وحصلت (السوداني) على صورة من التشيرتات التي تمت طباعتها.

ووصف عدد من جماهير المريخ، الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق ومستشاروه بالمخجلة، لجهة أن أنصار النادي ينتظرون برنامجا نوعيا يكشف عن جدية حازم في خوض الجمعية القادمة واستفادته من تجربته الإدارية المتواضعة سابقاً، وليس طباعة تشيرتات تحمل صوره الشخصية.

كما طالبت أعدادٌ كبيرة من الجماهير، نائب رئيس النادي للشؤون الإدارية والقانونية بدر الدين النور بضرورة فتح تحقيق رسمي حول العقد الغامض الذي أبرمه رئيس النادي السابق مع شركة تيمبو، والذي تم دون موافقة رسمية من المجلس السابق، كما لم يتم الحصول على نسخة منه أيضاً بغية دراسة الشروط التي يحويها للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي.