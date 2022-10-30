حبس ثلاثة متهمين سودانيين بمصر

السوداني : وكالات

أصدرت النيابة العامة في مصر، بحبس ثلاثة سودانيين، على خلفية اتّهامهم بضرب اثنين من جنسيتهم، ما أسفر عن مقتل اثنين، بسبب خلافات قَبَليَّة.

والخميس، شهد حيّ الأزبكية بوسط العاصمة القاهرة، مشاجرة عنيفة بين عددٍ من المقيمين السودانيين، انتهت بمقتل اثنين منهم.

وأفادت صحيفة المدينة، السبت، أنّ المشاجرة وقعت داخل إحدى الكنائس، قبل أن تمتدّ إلى الخارج، ما أسفر عن مقتل الضحيتين إثر طعنات أُصيبا بها.

ووفقًا لشهود عيان، بحسب الصحيفة، فإنّ المشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، في حين أقر المتهمون بارتكاب جريمتهم مبررين فعلتهم بأنهم تعرضوا للسخرية من قبل أشخاص عدة، بينهما المجني عليهما.

وقال المتهمون إن الذين سخروا منهم منعوهم من دخول الكنيسة للمشاركة في أحد الاحتفالات من جراء خلافات قبلية، مما أدى إلى نشوب شجار عنيف بينهم.