الدعم السريع يسير قافلتين من المساعدات لكردفان والنيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

شهد مدير الاستخبارات بقوات الدعم السريع ، اللواء ركن الخير عبدالله، انطلاق قافلتين من المساعدات الغذائية للقوات الى ولاية غرب كردفان وإقليم النيل الازرق

وذلك لإغاثة المتأثرين جراء الأحداث الأخيرة التي ضربت تلك المناطق.

وقال الخير إن القافلتين تحملان مواد غذائية وكساء للمتضررين في المنطقتين، موضحاً أنه تم تكوين لجنة عاجلة برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي القائد العام لقوات الدعم السريع، لدعم المتضررين في إقليم النيل الأزرق ولقاوة بغرب كردفان ومناطقها المختلفة التي شهدت أحداثا مؤسفة بين مكونات النيل الأزرق والهوسا، كاشفاً عن أن الأوضاع تسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى النزوح الكبير الذي حصل للنوبة، الداجو والعرب، مبينًا أن الحكومة وجهت بإعادة المواطنين إلى ديارهم