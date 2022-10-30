مياه الخرطوم: نثق في تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين

الخرطوم:ابتهاج متوكل

نفت هيئة مياه ولاية الخرطوم ماتداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول مصادقة المديرالعام للهيئة على مذكرة العاملين المطلبية، والمقدمة لوالي الخرطوم والمحددة بسقف زمني.

وقال مديرعام الهيئة، محمد علي العجب، فى توضيح صحافي امس، إنه لم يصادق على المذكرة المرفوعة من قبل لجنة العاملين للوالي، موضحا انه وقع فقط على المذكرة من واقع مسؤوليته،وبغرض العلم والاحاطة واضاف:عدم الدقة فى نشرالاخباروتداولها يؤديلمؤشرات سالبة،مؤكدا ثقته فى تفهم والي الخرطوم لمطالب العاملين والعمل على حلها عبرقنوات التفاوض المتعارف عليها وصولا للحلول العادلة.