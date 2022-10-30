مشاريع تنموية لربط المحليات بمناطق الإنتاج بالقضارف

الخرطوم: رحاب فريني

نفذت حكومة ولاية القضارف عددا من المشروعات التنموية بالمحليات لتسهيل حركة المواطنين والمزارعين والرعاة والعمل على ربط المحليات ومناطق الإنتاج وذلك عبر مصادر للتمويل القومي والمحلي من الموارد الذاتية عبر جهد وزارة المالية بجانب الجهد الشعبي.

وكشفت مديرعام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية نجاة ابراهيم، عن استقطاب جهد المنظمات الدولية وتفعيل مشروع الشراكة بينها والمنظمات الوطنية، مؤكدةإسهام ذلك في توفير تمويل كبير تم توظيفه في إنجاز جملة من المشروعات التنموية والخدمية موزعة على المحليات من الطرق الزراعية بطول 200 كيلو متر ، مؤكدة ان الهدف من ذلك هو ربط مناطق الانتاج وترحيله إلى الأسواق وتسهيل حركة الرعاة ، كاشفة عن انشاء طرق فى محليات قلع النحل في مناطق اب شعران، وأم بليل وربطها بمناطق ام الخير وسمسم والقضارف، بجانب تشييد طريق كرش الفيل باندغيو، واضافت ان إدارة التنمية نجحت في ربط قرى كمبو أربعة وخمسة وسبعة بوسط القضارف مع الطريق القومي القضارف مدني بجانب انشاء طرق ام شديرة العمارة وغبيشة الحميلية عبر تمويل ولائي، مشيرة إلى أن ذلك المجهود احدث اختراقا كبيرا في ملف الطرق عبر المنظمات والمانحين، حيث تم اعادة تأهيل وتشييد طريق الفاو القرية ثلاثة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت نجاة نجاح وزارتها في تنفيذ عدد 20 كيلو من الطرق لربط أحياء البلدية السكنية بحاضرة الولاية عبر تمويل اتحادي، وأضافت بأن محليات الرهد والفاو والمفازة لم تنعزل في خريف هذا العام بعد أن تم انشاء عدد 5 عبارات على طريق الحواتة المفازة القرية ثلاثة، بجانب كوبري خور بربري بمحلية الفشقة على طرق القرى السكنية لمهجري سدياعاليعطبرة وستيت، وكشفت مدير عام وزارة المالية عن اكتمال عبارات حي الوحدة ديم النور وجسر الراحل عبد المجيد التوم الذي يربط محليتي الصباغ وريفي وسط القضارف بعد أن تم تأهيل ردميات عد الطين ام سنيبرة وأم خنجر.

وقال مدير الإدارة العامة للتنمية والخبير الاقتصادي، د. خالد عابدون، انهم يسعون لإنجاح وإكمال مشروع المياه من سدي أعالي عطبرة وستيت بجانب استمرار إمداد المياه من المحطة الرئيسية عبر محطة الشواك، وكشف عابدون عن استجلاب عدد 9 طلمبات حديثة من خارج البلاد لاعادة تأهيل محطة الشواك ضمن برامج الحل الأني لمياه القضارف، بجانب إدخال عدد من الآبار بحوض ابو النجا والعزازة، وتأهيل محطة كاكوم بالشريط الحدودي في محلية القريشة ومحطة مياه المنصورة في الفشقة الكبرى عبر منظمة الإشراق، وأضاف مدير التنمية بالولاية بأن وزارة المالية نجحت في طي ملف العطش وأزمة المياه داخل قرى مهجري سدي أعالي عطبرة وستيت عبر جهود منظمة اليونسيف بجانب توظيف جهود المنظمات الدولية ضمن برامج المجتمعات المستضيفة للاجئين حيث، تم إدخال المياه لمدينة دوكة حاضرة محلية القلابات الشرقية من منطقة ام راكوبة ضمن المشروعات المصاحبة

وقال عابدون بأن مشروعات المياه خاطبت ولبت حاجة كل المحليات بسد الفجوة حيث تم تأهيل وتشييد عدد من الحفائر في محلية ريفي وسط القضارف ومنطقة القنقليسة بمحلية القلابات الغربية عبر الجهد الشعبي، وكشف عن نجاح حكومة الولاية عبر جهود والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن في تحريك ملف مشروع الحل الجذري لمياه القضارف وحث المركز على إكمال المشروع وتحقيق حلم اهل الولاية فنجح الوالي في اقناع المركز باضافة عدد 25 قرية جديدة في محلية ريفي وسط القضارف بجانب عدد 18 حيا من أحياء المدينة عبر مشروع الحل الجذري يمضي علي نهايته، مبينا بأن العمل في إكمال الشبكة الداخلية المكملة للمشروع عبر التمويل الولائي يجري العمل في تمديد الخطوط الناقلة والتشبيك والنظافة والغسيل.