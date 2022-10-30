حوار مع غندور

في مقال سابق بينت ملامح الجبهة العريضة التي دعا لتكوينها القيادي بالنظام السابق البروفسور إبراهيم غندور وأوضحت مدى تأثيرها السياسي على إضعاف الحكومة ثم إسقاطها في ظل انسحاب المكون العسكري عن السجال السياسي واتفاقه مع قحت على إنهاء شراكته السيادية والتنفيذية!

اليوم أجري هذا الحوار مع البروف غندور على الهواء الطلق، بعد أن تعذر إجراؤه في مقر الحزب – مكان افتراض وجوده الطبيعي – فالحزب “محلول” بأمر المكون العسكري وليس (محمد الفكي ووجدي ومناع)!.

وقبل أن أبدأ دعني أحيي شباب الثورة والتغيير وشهداءهم الذين جعلوا لنا مساحة أخرى في فضاء الصحافة وغيرها للتداول الحر وإنني منحاز بالكامل لمطالب هذا الجيل وحقه في مستقبل أفضل وأنا على ثقة بأنك تشاطرني ذات الانحياز فكلانا يؤمن بأن ماحدث فى 11 إبريل عام 2019 “ثورة” وأنها يفترض أن تشكل بداية النهاية لأخطاء وموبقات حقبة سياسية كاملة منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا!.

وتعلم وأعلم أن انحيازنا هذا ليس انحيازًا لأحزاب (قحت) المدحورة أو أولئك الذين اختطفوا الثورة وأضاعوا على البلاد فرصة ذهبية لاستعادة مسارها السياسي والاقتصادي والتنموي ومعالجة أزمتها الأساسية بناء على نظام سياسي متجدد عماده الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

لقد كنت يابروف غندور في مقدمة الذين دعوا لتظاهرات 29 أكتوبر، وقد خرج الآلاف استجابة لهذا النداء في تظاهرة سليمة حضارية مبهرة ومهيبة ومطلوبة في ذات الوقت فالاحتجاج لأسباب معلومة ولمطالب واضحة ملمح ديمقراطي يدرب ناشئة المعارضة الجديدة على الصبر والإبداع ويضع مدماكًا جديدًا في إنهاء سلطة الأمر الواقع ويضيق طريق الانفراد بالسلطة والاستبداد، فالحكم المراقب من قبل سلطة الجماهير “بمشي عديل”.

أعلنتم أن مطالب هذه المظاهرة هي رفض دستور لجنة المحامين و”التسوية” بين المكون العسكري وقحت “المركزي” ورفضًا جهيرًا للتدخل الأجنبي.

وهذه اللاءات الثلاثة هي في الأصل نتاج طبيعي للاء واحدة وهي “التدخل الأجنبي في شؤون البلاد”.

والسؤال الذي تعلم إجابته يابروف من الذي فتح الباب للتدخل الأجنبي وسمح للسفراء والدبلوماسيين لتحديد خيارات ومسار البلاد؟!

ثم أن هذه التظاهرة تصب بشكل رئيسي فى مصلحة “البرهان” و”حميدتي” لأن إيقاف انتقال السلطة للمدنيين أيًا كانت طبيعة هذه السلطة وتوجهاتها، يعني استمرار قيادات المكون العسكري في الحكم فهل يعقل هذا؟!

قيادات تحت ضغوط من جهة وحسابات استراتيجية متعلقة بالمؤسسة العسكرية من جهة أخرى تتخذ قرار مغادرة المشاركة السياسية هل من الجيد والمفيد للبلاد أن نبقيها أو نصر على مشاركتها؟!

كان من المفترض أو المأمول أن يتم قطع الطريق أمام أي تكتيكات تجعل الأطراف غير السياسية مستمتعة بالصراع بين المكونات المدنية و (الكوار) مع أحمد طه في قناة الجزيرة.

فالحكم المدنى الديمقراطي، كما تعلم وأكثر، هدف محوري لاينبغي أن ننصرف عنه ولا يجب أن نضل طريقه مهما ابتعدت المسافة بين الأحزاب ومهما استعرت خلافاتها فمن الأفضل أن يدار كل ذلك تحت الفضاء المدني الديمقراطي، بما يقطع طريق السير نحو القيادة للاستنصار بضباطها.

حكومة مدنية يقرر الناس التحاور معها أو منحها فرصة أو إسقاطها خير من تظاهرات تعزز من سلطة العسكر وتعمق من جراح الوطن.