“لولا دا سيلفا” يفوز بالانتخابات ويعود لكرسي الرئاسة في البرازيل

فاز الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003- 2010)، بالانتخابات الرئاسية، على حساب الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو، في الانتخابات التي انتهت السلطات البرازيلية من فرزها اليوم الإثنين.

وقالت وسائل إعلام برازيلية، إن “سيلفا” حصل على 59692959 مليون صوت أي ما يزيد عن 50.90% من الأصوات مقابل 57727259 لـ” بولسونارو” أي ما يوازي 49.16%.

وأجريت يوم الأحد في البرازيل الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وكانت الحملات الانتخابية قوية، وتسببت في حدوث استقطاب سياسي في البلاد، حيث تبادل المتنافسان، الإهانات، والاتهامات بشكل علني.

الجدير ان لولا دا سيلفا، أعتقل في أبريل عام 2018، ونفذ عقوبة بالسجن تجاوزت العام ونصف العام بسبب توجيه المحكمة له تهم فساد، إلا انه بعد سنة ونصف أمر القضاء بإخلاء سبيله في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا البرازيلية أنه لم «يعد هناك أي أساس لتنفيذ العقوبة»، وفي عام 2012 أيضا اتخذ قاضي المحكمة العليا البرازيلية قرارا يقضي بالغاء إدانته بقضية الكسب غير المشروع.