تِرِك لـ(السوداني): أبلغت السفيرالأمريكي رفضنا التسوية و(الانفصال) من بين مطالبنا

الخرطوم: اليسع أحمد

قال رئيس تنسيقية شرق السُّودان وناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد أحمد محمد الأمين تِرِك، إنَّ اللقاء الذي جَمَعَهُ بوفد السَّفارة الأمريكية برئاسة السفير، جون غودفري، نهار أمس الأحد بمنزله؛ بحي الدّرجة بولاية كسلا، سياسي من الدرجة الأولى ولم يَتطرّق إلى أيّ مُصالحات قبلية.

وكشف تِرِك في تصريح خاص لـ( السُّوداني) عن إبلاغه للسفير برفضه للتسوية السِّياسية التي تجري الآن جُملةً وتفصيلًا، وأوضح أن أسباب الرفض تعود إلى أنَّ التسوية لم تَتَضَمّن حل قضايا شرق السُّودان.

وهَدَّدَ تِرِك بالمطالبة بالانفصال وحق تقرير المصير لإقليم الشرق مطلع يناير المُقْبِل في حال لم تستجب الحكومة لحل قضايا شرق السُّودان.

ونَبّه إلى أنَّ السفير الأمريكي وعدهُ برفع مطالبهِ للّجنة الرباعية والعمل على حَلّها.