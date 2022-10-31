ارتقاع حالات الإصابة بالاكتئاب والصدمة النفسية وسط نازحي النيل الأزرق

كتب: اليسع أحمد

كشفت وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق عن ارتفاع مُخيف في حالات الإصابة بالاكتئاب والذُّهان والقلق والصدمات النفسية والتبول اللّا إرادي، وسط نازحي الأحداث الدّامية التي شهدها الإقليم في الأسابيع الماضية، والتي أسفرت عن مقتل “253” شخصاً وجرح “236” آخرين ونزوح حوالي “40” ألفاً.

وأكَّد مُدير عام وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق، د. فتح الرحمن بخيت، في تصريح خاص لـ(السُّوداني) تسجيل عدد (221) حالة اكتئاب، و(15) حالة إصابة بالذُّهان، و (37) حالة بالصدمة النفسية، إضافة للإصابة بالتبول اللّا إرادي وسط أعداد كبيرة من الأطفال نتيجة للخوف والذُّعر الذي تعرّضوا جرّاء مقتل وفُقدان أُسرهم.

وقال د. فتح الرحمن إنّ نسبة الإصابات بالمُضاعفات والضغط النفسي التي ذكرت آنفاً تُمَثِّل حوالي (25%) فقط من إجمالي الإصابات، ونَبّه إلى أنّ أعداداً مهولة من المُصابين لازالوا في مُختبئين ولم يأتوا للمُستشفيات لتلقي العلاج أو مراكز الإيواء لرصدهم، وطالب حكومة المركز بإرسال فريق أطباء أمراض نفسية وعصبية للإقليم بصورة عاجلة لإنقاذ المرضى قبل فوات الأوان، مُشيراً إلى خُلو كافة الإقليم من طبيب أمراض نفسية وعصبية طيلة الفترة الماضية مما أسهم في تفاقم الأزمة.