اللجنة الوطنية للتعامل مع الأمم المتحدة تناقش قضية ” أبيي”

الخرطوم: السوداني

ترأس عضو مجلس السيادة، الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، بالقصر الجمهوري الأحد، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.

وأوضح السفير محمد سعيد حسن عضو اللجنة، في تصريح صحفي أن الاجتماع تلقى تنويرًا حول إعادة انتخاب السودان عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، والجهود التي بذلت على المستويات المختلفة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال إن الاجتماع ناقش التحضير لزيارة خبير حقوق الإنسان للسودان فيما يلي التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة .

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الاجتماع استعرض أبرز ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أبيي، وسبل التعاون بين السودان والأمم المتحدة، من أجل استقرار المنطقة، فضلًا عن ما تضمنته مناقشة مجلس الأمن لذلك التقرير، في ظل الحراك الإيجابي للسودان وجمهورية جنوب السودان بشأن الوضع في أبيي بما يحقق التنمية ومصالح مواطنيها.

وأضاف سعيد، أن الاجتماع خلص إلى توصيات وموجهات محددة، بشأن محكمة الكوميسا، وما يلي السودان من التزامات وما يعود عليه من فوائد في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري على مستوى الإقليم .