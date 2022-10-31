نقابة جامعة الخرطوم تحتج على تجاهل وزير التعليم العالي

الخرطوم: السوداني

قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ، إنها لم تتلقَ ردًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الخطاب المرسل له منذ الرابع من أكتوبر الجاري بشأن قضية “التدريب والابتعاث” .

وأضافت في تعميم صحفي:” لم تتسلم الهيئة النقابية أي رد من الوزارة ، حيث وجه الوزير بعدم استلام أي مخاطبات من أفراد إلا عن طريق مدير الجامعة”.

وأشارت الهيئة النقابية إلى أن القضية تعتبر مهمة وعاجلة، واعتبرت أن إيقاف التدريب والابتعاث الداخلي والخارجي يحول دون ترقي الأستاذ الجامعي وتحجيم دور الجامعة في البحث العلمي وإنتاج البحوث.