الجيش يكذب حديث محمد علي الجزولي بشأن تواصله ومُقابلته للفريق أول البرهان

الخرطوم: السوداني

كذبت القوات المسلحة، حديث القيادي بمبادرة أهل السودان د. محمد علي الجزولي، بشأن حديثه إلى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال الناطق باسم الجيش: “لم يتم أي اتصال مباشر أو هاتفي بين السيد القائد العام للقوات المسلحة ود. محمد علي الجزولي أو أي شخص آخر، ولا يمكن أن يتم ذلك بهذه الطريقة، فهنالك آليات محددة لا يمكن تجاوزها بأي حال تنظم مقابلات واتصالات السيد القائد العام، وبالتالي فكل ما ورد من حديث على لسان د. محمد علي الجزولي لا أساس له من الصحة”.

وأضاف الناطق: “إن موقف القوات المسلحة وقائدها العام مُعلنٌ ولا يحتاج لتبيان جديد أو مزايدة سياسية، وهو ما ورد في بيان القائد العام في شهر يوليو الماضي، والقاضي بانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية”.

ومضى في القول: “تدعو القوات المسلحة وقائدها العام، القوى السياسية وقياداتها بعدم الزّج بها في المعترك السياسي واستخدامها كوسيلة في المدافعة والاستقواء السياسي، بل تناشدها بأن تتضافر جهودها مع بعضها البعض في المساعدة على إنقاذ البلاد من حالة التشرذم والتشظي التي تعيشها وتهدد أمنها واستقرارها وتماسكها الاجتماعي”.