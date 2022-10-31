انتشار واسع لآفات الطيور والجراد بجنوب كردفان

الخرطوم: رحاب فريني

رسم نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان، غريق كمبال، صورة قاتمة حول انتشار الآفات الزراعية.

وأكد فى حديثه لـ ( السوداني) صعوبة موقف المكافحة بعد سقوط طائرة الرش الوحيدة مؤخرا في منطقة ابو جبيهة ، منوها الى انتشار الطيور والجراد فى مساحات كبيرة فى مناطق من جنوب كردفان.

وقال غريق ان موقف مكافحة الآفات ضعيف بعد سقوط طائرة الرش ، مؤكدا ان الطيور بدأت تأكل في الزراعة خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية لمحلية التضامن، كاشفا عن جهودهم في تحويل طائرة رش من ولاية النيل الأبيض، وأضاف: الطائرة التي سقطت قامت بالمسح ولم تبدأ الرش حتى سقوطها.

وأكد ان انتشارالطير بكميات كبيرة في ثلاث غابات شمال شرق منطقة هبيلا ولم تتم مكافحته، واضاف: الطائرة الوحيدة الموجودة فى هبيلا ذهبت لأبو جبيهة لتكملة ما تبقى من رش الآفات .

وعن آفة الجراد أكد نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بولايات السودان غريق كمبال وجود آفة الجراد وآفات أخرى ، مؤكدا صعوبة مكافحة الجراد ، مشيرا إلى تأثيره على محصول الذرة، معربا عن أمله في ان تغطي طائرة النيل الأبيض كل المساحات المتأثرة بالطير والجراد ..