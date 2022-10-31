(7) مليارات جنيه لمشاريع الكهرباء بالجزيرة في 2023

الخرطوم: السوداني

كشف مدير إدارة الكهرباء بوزارة البنى التحتية بالجزيرة المهندس أحمد النعيم عن رصد 7.6 مليار جنيه لمشاريع الكهرباء للعام 2023م.

وأعلن النعيم أن خطة إدارته للعام 2023م تستهدف استكمال مشروعات 2022م وإدخال أجهزة حديثة لتقليل استهلاك الكهرباء وفقًا لموجهات الاستراتيجية القومية إضافة لكهربة 100 قرية وإنشاء 50 شبكة كهرباء لمخططات الفردوس ومربعات المركزي بمدني ومحلية الكاملين والعمل على إنارة 20 مرفقًا حكوميًا وكهربة 30 محطة مياه تعمل بالديزل إلى جانب إنارة عدد من الطرق.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت تركيب 20 محولًا وكوابل وتوصيل 160 محطة طاقة شمسية.