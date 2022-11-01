7 آلاف تلميذ خارج المدارس بغرب دارفور

الخرطوم: السودانى

قال والي غرب دارفور، خميس عبدالله، إن عدد التلاميذ الذين هم خارج سن التمدرس بغرب دارفور يقدر بحوالي (7) آلاف تلميذ وتلميذة.

وأكد الوالي لدى مخاطبته ورشة التعليم بمدينة الجنينة ، المقامة بالتعاون مع سفارة النرويج لدى السودان ، بحضور وفد وزارة التعليم الاتحادية، ومجلس رعاية الطفولة ومفوض العون الإنساني، أكد دور السفارة النرويحية واهتمامها بقضايا التعليم.

من ناحيته أكد المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة “اليونسيف”، د. نجم الدين موسى، مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم والمشكلات التي تواجه الولاية في هذا الشأن برعاية النرويج باعتبار أن السودان من الدول الموقعة على إعلان المدارس الآمنة.

فى السياق ثمن السفير النرويجي، أندري أستانسن، دور حكومة الولاية وشكرها لحفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته لمستوى الاستقرار الذي يسود بالمنطقة.

وأكد دعم بلاده للعملية التعليمية بالسودان.