اتجاه لتوفيق أوضاع الكوادر الصحية بكسلا

الخرطوم: السودانى

اطلع والي كسلا المكلف، خوجلي حمد عبد الله، على الخطوات التي تمت في إطار المعالجات وتوفيق أوضاع الكوادر الصحية بالولاية غير الأطباء المتعلقة بأكاديمية العلوم الصحية .

جاء ذلك لدى لقائه وفد الأكاديمية الاتحادي، برئاسة البروفيسور حمدنا الله سر الختم صديق، الذي أوضح أن الزيارة تاتي ضمن برنامج الطواف على الولايات للوقوف على الإشكاليات التي تواجه أكاديميات العلوم الصحية وإمكانية معالجتها.

واستعرض حمدنا خلال اللقاء الذي تم بحضور مدير عام وزارة الصحة بالولاية، د. علي آدم، استعرض النتائج والحلول التي تم التوصل إليها بما يمكن الولاية من النهوض في المجال الصحي، واستعادة توازن المزيج الطبي (أطباء وغير أطباء) وذلك بالتفاكر مع الجهات الفنية والمعنيين بالأمر في وزارة الصحة والأكاديمية

وأوضح أن الإشكاليات كانت قد نتجت من الانتقال من نظام الشهادات المصلحية إلى الأكاديمية والفجوات في الأطر الصحية في العديد من محليات الولاية.