الجزولي: لم أقل إنني اتصلت بالبرهان

الخرطوم: السودانى

أوضح رئيس حزب دولة القانون والتنمية، د. محمد على الجزولي، أنه لم يقل إنه قد أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان .

وقال الجزولي في تدوينة على صفحته الرسمية، إنّه لم يقل إنّه اتصلّ على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضاف: “أنا لم أقلّ اتصلت بالبرهان، وثانياً الحمد لله أكّد فيه بيان الجيش أنّه يقف من مسافة واحدة من الجميع، وأنّه ملتزم ببيان يوليو، والبعد عن العملية السياسية، أنظر الفقرة الثانية من بيان الجيش، ونسأل الله له الثبات عليها”.