السفير الأمريكي: البعض يتخوف من عودة الإسلاميين عبر الانتخابات

الخرطوم: السودانى

كشف القيادى البارز بشرق السودان، د.عبدالله درف، حقيقة رده على السفير الأمريكي، جون غودفري، بشأن مخاوف عودة الإسلاميين بالانتخابات، وذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير بناظر قبيلة البني عامر الشيخ دقلل في مدينة كسلا أمس .

وقال درف لـ(السودانى) :” في ختام حديثه قال السفير الأمريكي إن البعض يتخوف من أن الانتخابات ستعيد الإسلاميين”.

وأوضح درف وقد رددت عليه بالقول: “إن تأجيل الانتخابات بحجة أنها ستأتي بالإسلاميين كلام خطير لايتسق مع الديمقراطية لأنها الخيار الأول والأخير للشعب السوداني.. الإسلاميون جزء أصيل من الشعب السوداني ومن حقهم أن يعرضوا رؤيتهم وطرحهم وبرنامجهم للشعب وأصوات الشعب الناخب هي من تأتي بمن تريد”.