مقرر الوساطة وزير الاستثمار بجنوب السودان د. ضيو مطوك، لـ(السوداني): تم منع المستشار توت قلواك من الدخول للحوار الذي تنظمه الآلية

في هذا الحوار يجيب مقرر الوساطة بجنوب السودان للسلام في السودان، د. ضيو مطوك، على ما دار في محادثات الخرطوم بشأن حل أزمة أبيي، ومطبات تنفيذ اتفاق السلام، ومعوقات الترتيبات الأمنية، والمفاوضات مع الحلو، والموقف من عبد الواحد نور.

حوار: عبد الباسط إدريس

• كيف تنظرون في الوساطة لمسار تنفيذ سلام

• جوبا بالسودان؟

الاتفاقية مرت بمراحل صعبة في الفترة الأخيرة والشيء المهم جداً في هذه الاتفاقيات هو الجو السياسي الذي يساعد كثير جداً في تنفيذها .

نحن نشعر أن الأزمة السياسية التي مر بها السودان في الفترة الأخيرة خاصة بعد 25 المزاج السياسي للسودانيين خاصة ما اعترض تنفيذ الاتفاقية خلق صعوبات كثيرة جداً، ونأمل أن ترجع الأمور لمجاريها، وأن تكون هناك وطنية عليها إجماع لتنفيذ الاتفاق .

الجانب الآخر لعدم التنفيذ هو شح الموارد خاصة في مجال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وهذه مرتبطة أيضاً بالأحداث السياسية، نحن رأينا المجتمع الدولي جمد كثيراً من الاتفاقيات التعاونية مع السودان، وهذا أثر على تدفق التعهدات المالية، ومع ذلك كله نحن نرى صموداً كبيراً.. كان الناس يتوقعون انهيار الاتفاقية ولكن هناك صمود وإرادة سياسية .

• يرى البعض أن عدم إنشاء الوساطة لآلية دائمة لمراقبة التنفيذ أحد معوقات تطبيق الاتفاق؟

صحيح آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، ولكن الآلية لا تنشئها الوساطة، بل تنشئها الحكومة السودانية، والوساطة هي جزء من المبادرات التي تقدمها الآلية والتوافقات حول تكوين الآلية نفسها، لأنه غير منصوص في الاتفاق من يرأس الآلية، وبالتالي كان قد بدأ حوار حولها بالخرطوم ثم جوبا، وتحدثنا مع الشركاء الأوربيين وفي الإقليم بالذات المنطقة العربية، وقد توصلنا لرأي بأن تنشأ هذه الآلية، وتوصلنا لتسمية الشخص الذي يفترض أن يرأس هذه الآلية، ولكن للأسف الشديد الأحداث في أكتوبر أدت لعدم تحريك هذا الملف لأن فيه المجتمع الدولي.

• هل تعني أن إجراءات قائد الجيش في 25 ألقت بظلال سالبة أو أثرت على الاتفاقية؟

لا تدخلنى في سياسة السودانيين، وتقول لي هذا انقلاب أم غير انقلاب، أنا أتحدث في الواقع الذي نراه ولا تدخلني في سياستكم الداخلية.

• قلت ذلك لأنك ذكرت أكثر من مرة ما حدث في 25 وربطته بالاتفاق؟

أنا أشرت إلى 25 أكتوبر؛ لأن إجراءات الجيش هذه ربما تكون سالبة أو غير ذلك بالنسبة للشارع السياسي السوداني.. أنا تحدثت عن ما يلي المجتمع الدولي الذي اتخذ موقفاً مباشرة حول ما تم في أكتوبر، وهذه أثرت مع الاتفاقية، وهذا رأي المجتمع الدولي.

• هناك من يتحدث عن إلغاء اتفاق سلام جوبا ومن يرى ضرورة تعديلها ما هو موقفكم في الوساطة من هذا الطرح؟

والله من حق الشعب السوداني تقييم الأمور، ولكن اعتقد أن الاتفاق له مكاسب أكثر من السلبيات، ولك أن تتخيل في هذا الوضع إذا كانت الحركات محتفظة بعرباتها العسكرية (برة) ماذا كان سيحدث! هذه الاتفاقية خلقت أرضية صلبة جداً للسلام، وهي التي جعلت هناك حراكاً سياسياً في الشارع غير الموت.. الآن السودانيون يطلعوا للشارع ويعودوا إلى بيوتهم ولكن الحركات إن كانت بعرباتها برة كان سيحدث موت.

• ماهو رأيكم إذاً في الوساطة من مطالب إلغاء الاتفاقية؟

الذين يطلبون إلغاء الاتفاق عليهم أن يتذكروا الوضع الذي كانوا فيه قبلها .. هذه اتفاقية مهمة جداً، ولا يمكن أن تتحدث عن التحول الديمقراطي والانتخابات وفي الوقت ذاته هناك جيوش خارج منظومة العمل السياسي .. هل تريد إجراء انتخابات دون الذهاب إلى دارفور والمنطقتين! هذه لن تكون انتخابات والخرطوم ليست هي السودان سكان الخرطوم إذا كانوا (7) ملايين، يجب أن تتذكر أن هنالك أكثر من (30) مليون سوداني في المناطق الأخرى، ولذلك الذين يقولون إن الاتفاقية يجب أن تلغى هم غير قارئين للوضع بصورة صحيحة إذا أردتم تحول ديمقراطي يجب أن تذهب جميع الأسلحة للمخازن ودون ذلك لن تكون هناك ديمقراطية أبداً.

• هناك حديث عن أن اتفاق التسوية القادم سيلغي المسارات بما فيها مسار الشرق؟

الشرق ظل يعاني من مشاكل، وحاولنا في جوبا معالجة هذه المشاكل، ولا تحديات في صلب الاتفاق نفسه، وأوجدنا له بنداً بأن يقام مؤتمر لأهل الشرق وهذا لا يزال مطلبنا فى الوساطة بأن يتحاور أهل الشرق وإذا قرروا إلغاء الاتفاق أو إضافة شيء أو أن يبقوا عليه، وما يخرجون به من مؤتمر الشرق سنلتزم به والاتفاقية تقول إن اتفاق مسار الشرق جزء مكمل للاتفاقية، وعليهم دراستها وإذا هناك شيء ناقص يدخلوه.

• هل يعود ذلك لتقصير من أطراف العملية السلمية في عدم التعريف بالاتفاقية ؟

لا ليس تقصير أطراف العملية السلمية، ولكن أرى أن يكون الاتجاه العام في ربط الاتفاقية بالمكاسب، وأن لا ينظر لها بأن هذا أصبح عضو مجلس سيادي، وكذا، هذا خاطئ الاتفاقية ليست مكاسب للوظائف، هي عمل يتعلق بالدولة، وأفتكر أن الثورة عندما قامت وضعت السلام أولوية.. أنت أعطيت السلام أولوية لشنو! عشان الناس يصلوا لاتفاق سلام يعود بالناس للمشاركة في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وبعد ذلك يذهبوا للانتخابات، ومع ذلك أعتقد أن التعبئة للتعريف بالاتفاقية مهمة جداً، وإن كانت قامت آلية المراقبة كان بالإمكان أن يقوم الناس بهذا العمل.

• زياراتكم المتكررة كفريق للوساطة قد تنبي عن قلق وانشغال حول مصير الاتفاق ما الذي يشغلكم كوساطة؟

نحن طبعاً تربطنا بالسودان علاقات وثيقة جداً في شتى المجالات، وأنا أذكر أن عدداً من الزيارات كانت مرتبطة بالأزمة السودانية، ولأغراض أخرى ليس لها علاقة بالاتفاقية، وهذه الزيارة مخصصة لغرضين من بينهما وفد يخص تنفيذ الاتفاقية، وهذه المرة جئنا للوقوف الفعلي على تنفيذ البروتكول الأمني الذي بدأ فى دارفور والمنطقتين، وقد شاركت في تخريج قوات حماية المدنيين، وأيضاً شاهدنا إدخال القوات للمؤسسات بالنيل الأزرق، وهذه خطوة مشجعة، ونحن نريد أن ندفع بها للأمام، لأن تحريك هذه الملفات مهم جداً لضمان الأمن والاستقرار .

• وكيف تمضي الترتيبات الأمنية في ظل ما قلت إنها رهينة بدعم المجتمع الدولي؟

الترتيبات الأمنية تمضي ببطء ولكنها متحركة وشاهدنا تطوراً مهماً وهو إنشاء المكاتب واللجان المشتركة، وهذه خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين الحكومة والثوار، وقد رأينا ترتيباً ممتازاً ورؤية واضحة بالنسبة للطرفين، صحيح إذا توفرت الموارد سيتحرك هذا الملف بصورة أسرع، وأيضاً الحكومة السودانية متحركة بإمكانياتها المتواضعة، وهناك تنفيذ بعض الأشياء التي نرى أنها لا تحتاج لمبالغ مالية كبيرة .

• ما هي تقديراتكم للمطلوبات المالية لتنفيذ الترتيبات الأمنية؟

الترتيبات المالية تحتاج لأكثر من مليار دولار في دارفور والمنطقتين، وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للسودان، ولا تستطيع حكومته توفير هذه المبالغ، ولابد أن يكون هناك دعم دولي وإقليمي لتنفيذ هذا الملف.

• هل لديكم كوساطة أي تحركات واتصالات لجلب الدعم؟

في الاتفاقية هناك نص لعقد مؤتمر للمانحين، ولكن كل هذه الأشياء عرقلتها التطورات السياسية في الساحة السودانية؛ لأن المجتمع الدولي ليس لديه رغبة فى المساعدة دون أن يرى اتفاق السودانيين مع بعضهم البعض.

• هل تتفاءلون في الوساطة بصمود الاتفاق أم أنه ما يزال معرضاً للانهيار؟

الاتفاق لن ينهار لأن الاطراف متمسكة به، وهي متحالفة مع بعض.. والمهدد الحقيقي لاتفاق سلام جوبا هو عدم وجود الموارد والإمكانيات، وأنا متأكد إذا الوضع تعدل في السودان الناس يمكنهم أن يدعو هذا الاتفاق.

• هل صحيح أن الرئيس سلفاكير دعا جميع أطراف الاتفاق للاجتماع معه في جوبا؟

لا هذا غير حقيقي ولا توجد دعوة للحركات الموقعة على الاتفاق .

• أثار التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس سلفاكير إلى الخرطوم جدلاً كثيفاً هل هناك توتر في العلاقات؟

العلاقة بين البلدين تمر بأفضل مراحلها طيلة الفترة الماضية، وذلك نتيجة للتفاهم الكبير بين قيادتي البلدين .. وقد تأجلت زيارة الرئيس في المرة الأخيرة لوفاة أحد كبار المناضلين بالحركة الشعبية في ذات يوم الزيارة، وقد خاطب الرئيس رئيس مجلس السيادة وكلف المستشار توت قلواك بنقل اعتذاره للبرهان ولكن الزيارة قائمة وستكون قريباً.

• هناك جمود في استئناف محادثات السلام مع حركة عبد العزيز الحلو ؟

عبد العزيز جاهز ومنتظر الحكومة السودانية، وقد أكد لنا في أكثر من مرة جاهزيته لمواصلة الحوار .

• هل تحدثتم مع الحكومة السودانية حول استئناف المفاوضات مع الحلو؟

والله نحن نرى أن الحكومة السودانية مشغولة بملفات كثيرة جداً، ونحن كوساطة أحياناً نشفق عليهم، فهل هم يديرون الآن الحوار الذي يدور هنا في الخرطوم أم يذهبوا للحوار مع الحلو؟ ! نحن متفائلون بأنه متى ما استقرت الأوضاع فإن عبد العزيز الحلو موجود ويمكن مواصلة الحوار بينه والحكومة.

• ما صحة الحديث عن تحفظات الحكومة على التفاوض مع الحلو؟

لا ليس هناك تحفظات؛ ولكن الحكومة تعمل على ترتيب البيت من الداخل حتى تمضي للتفاوض.

• عبد الواحد نور قال إنه يعتزم مغادرة جوبا لأن هناك ضغوطاً إقليمية ودولية عليه لإلحاقه بالسلام؟

أولاً عبد الواحد هو ابن البلدين، ولديه الحق في البقاء أو مغادرة جوبا بمثلما قرر المجيء.. لم يطلب منه أحد المجيء إلى جوبا هو قرر ذلك بنفسه أن يأتي ويدرس الوضع من قريب، وبعد ذلك يقرر، وكان يتحدث عن أنه يريد حواراً سودانياً سودانياً، وقد أتحنا له فرصة لذلك، ونحن ليس لدينا وصاية على أي أحد. نحن في الوساطة نحاول تقديم المساعدة متى ما رغب ..ربما التداعيات السياسية التي تمضي الآن في السودان لا يشجع كثيراً من الناس خاصة المعارضين الذين قد يرون أن الوضع ذاته غير مشجع، وأنا أعتقد أن هذه قراءته رغم أنني لم ألتقه شخصياً لأسمع منه عن قرب.

• خلال زيارتكم تم بشكل مفاجئ توقيع خارطة طريق جديدة لحل مشكلة أبيي؟

اعتقد هذه خطوة مشجعة جداً بعد ما يزيد عن 10 سنوات وكون أن هناك لجاناً مشتركة واحدة بين الطرفين ستجلس للحديث عن أبيي، ويكون لديها محاضر أعتقد أنه خطوة مهمة جداً.

• ولكن ما هي معالجاتكم للقضايا الملحة على الأرض بالنسبة للسكان؟

هذه هي القضايا التى طرحت في الاجتماع السابق بأن يكون هناك استقرار وعودة للناس إلى المنطقة، وبعد ذلك يتحدث الناس عن وضع محايد في جو من الاستقرار دون توتر أو مشاكل، وأعتقد أن هذا الاتجاه الذي تمضي عليه اللجنة.

• ألم تطرح مقترحات وحلول للأزمة في هذه الزيارة؟

لا ما طرح هو توفيق الأوضاع وأن يكون هناك استقرار بالمنطقة، وبعد ذلك يبدأ الحوار وفقاً للمرجعيات السابقة، وكما تعلم مشكلة أبيي بدأت قبل اتفاق أديس أبابا، وظل الناس منذ عام 1972 وحتى 2005 يتحدث الناس عن مشكلة أبيي، وجنوب السودان انفصل وما زالت القضية موجودة الآن، كل المرجعيات حولها بطرف اللجنة، وهي مطالبة بالعودة لهذه المرجعيات لإيجاد حل للأزمة .

• إذن ما هي ملامح خارطة الطريق التي اتفقتم عليها.

أولاً أن يكون هناك استقرار واستتباب للأمن في المنطقة وعودة اللاجئين إلى مناطقهم والتنمية المتوازنة في منطقة دينكا نوق ومنطقة المسيرية، وبعد ذلك يبدأ الناس الحوار على أساس المرجعيات التي كانت موجودة.

• رغم حديثك عن المناخ الإيجابي بين الخرطوم وجوبا إلا أنكم لم تحسموا قضايا الحدود والمناطق الخلافية والكثير من الملفات العالقة غير أبيي؟

المناخ إيجابي، ولكن حقيقة الأمر مرتبط بالتداعيات الداخلية التي يمر بها السودان، أنا كوزير استثمار كنت قد بدأت عملاً كبيراً جداً مع نظيري في حكومة حمدوك، وكنا نفكر في إنشاء منطقة حرة بين البلدين ولكن للأسف الشديد كل هذه المشاريع أوقفت لأن السودانيين أصبح لديهم مشكلة في بلدهم وغير قادرين على معالجتها.. القوى السياسية السودانية عليها أن تجلس لمعالجة المشكلة حتى تكون هناك حكومة مسؤولة لديها القدرة على التفاوض مع الأطراف الأخرى.

• البعض يقول إن جوبا نجحت في تحقيق السلام وهو أصعب من الأزمة السياسية في السودان لماذا غابت جوبا عن المساهمة في حل الأزمة؟

المستشار توت قلواك منع من دخول القاعة عندما قامت الآلية الثلاثية بإعداد الحوار السوداني السوداني ..ووفدنا برئاسة المستشار توت، ووزير خارجية جنوب السودان كان موجوداً، ولكن هناك أناس يعتقدون أن جنوب السودان لا يلعب دوراً وأنتم كسودانيين تعرفون ذلك.

• هل هي أطراف خارجية؟

هناك أناس يعتقدون أن جنوب السودان يجب أن لا يلعب دوراً في السودان خالص، وفى نفس الوقت نحن نعرف أن مشاكل السودان لو كان هناك جهة تعرفها تماماً فهي جنوب السودان، ولكن في ناس يفتكروا أن بلادنا يجب أن لا تلعب دوراً، وهذه هي مشكلة الناس وليست مشكلتنا، ونحن كجنوب سودان إذا طلب منا السودانيون مسك هذه الملفات سنأتي، والأطراف الخارجية هذه لم تكن تريد أن يقوم جنوب السودان باتفاق جوبا، ولكن عندما توحد السودانييون وقالوا نحن نريد جوبا لم تستطع الأطراف الخارجية فعل شيء، والآن لماذا لا يتحد السودانيون ويقولون إننا نريد أن يكون لجنوب السودان دور في حل الشكلة!.