وفد من مركزية (قحت) لإقناع السنهوري بالقبول بالتسوية

الخرطوم: السوداني

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن مساعي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لإقناع حزب البعث العربي الاشتراكي القبول باتفاق التسوية المزمع إعلانه قريباً.

وقالت المصادر إن وفداً من المجلس المركزي يضم الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، وطه عثمان إسحق، وآخرين، عقدوا اجتماعاً مطولاً مع رئيس حزب البعث، علي الريح السنهوري لإقناعه “بالتسوية”.

ولم تؤكد المصادر ما إذا كان السنهوري قد أعطاهم موافقة فعلية للحزب بقبول هذه التسوية أم لا.

فى السياق قالت مصادر أخرى إن السنهوري عقد اجتماعاً مع ممثلى قوى الحرية والتغيير بالولايات.