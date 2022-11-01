الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ينفي تجميد نشاط إبراهيم الميرغني

الخرطوم: السوداني

نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ الخبر المتداول عن تجميد نشاط، إبراهيم الميرغني، رئيس القطاع السياسي.

وقال السيد محمد الحسن الميرغني، نائب رئيس الحزب رئيس قطاع التنظيم، في تعميم صحفي: “يؤكد الحزب أن لا صحة على الاطلاق للخبر المتداول عن تجميد نشاط السيد إبراهيم الميرغني رئيس القطاع السياسي، علما بأن المدعو هشام الزين والذي ينتحل صفة المراقب العام، لا يمتلك أي صفة تنظيمية تخوله التحدث أو التصرف باسم الحزب،الأمر الذي يستدعى التحقيق معه حول ما نسب إليه. كما نطالب أجهزة الإعلام بتحري الدقة في أخبار الحزب من المصادر الموثوقة والمعتمدة”.