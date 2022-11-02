القطاعات الوزارية تُجيز مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وتشدد العقوبات 

الخرطوم: السوداني

اجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة ٢٠٢٢م، قدمه وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو.

وبحسب ما أورده إعلام مجلس الوزراء، فإنّ تعديل القانون يأتي نظراً لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلاً عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لا بد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.

كما نص التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.