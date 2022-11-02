البرهان في القمة العربية: ملتزمون بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني الذي يُمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في خطابه للقمة العربية رقم (31) التي تستضيفها الجزائر، القادة لدعم وترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية في السودان في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، مؤكداً الالتزام الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية. وقال: “نأمل أن تتخذ قمتكم الموقرة، قرارات من شأنها دعم وحدة وسيادة واستقلال السودان”.

وأكد البرهان، التزامه الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني، ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية، وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، وأضاف: “آملين أن يؤدي كل ذلك إلى وفاقٍ يُمهد الطريـق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية مقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً تُدير مؤسسات الدولة، وتُهيئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية”.

وقال البرهان في خطابه، إنّ اتفاقية جوبا لسلام السودان أسهمت في استقرار وتحقيق الأمن في أجزاء واسعة من البلاد، وان الإرادة الصادقة متوفرة لدى الحكومة وأطراف السلام لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه عملية تنفيذ الاتفاقية.

وعدّد البرهان، الدور الإيجابي للسودان في دعم السلام والاستقرار في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي وترؤسه الحالي لمنظمة الإيقاد، وفي دعم الاستقرار في جمهورية جنوب السودان وجمهورية الصومال، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والإتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء والبحر الأحمر.

وأوضح ان المتغيرات الدولية والتقلبات المناخية وغيرها من الأزمات، وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي تتطلب من القادة العرب التخطيط العلمي وفق منهج العمل المشترك يراعي ضرورات مصلحة الأمة لتجاوز هذه الأزمات.

وجدد رئيس مجلس السيادة، التزام السودان بمبادرة الأمن الغذائي العربي، وأكد أن السودان مفتوح للحكومات وقطاع الأعمال العربي، وأضاف: “نأمل أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء”.

وناشد البرهان، الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع لطبيعتها، كما دعا الأطراف في اليمن لاستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة، موقف السودان الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وهنأ البرهان، الرئيس الجزائري وشعبه بمناسبة ذكرى أول نوفمبر الخاص بالثورة الجزائرية المجيدة.