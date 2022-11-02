الحكومة الإثيوبية والتيغراي تُوقِّعان اتفاق هدنة لوقف الأعمال العدائية

متابعات: السوداني

وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير التيغراي، اتفاق هدنة لوقف الأعمال العدائية بينهما، اليوم في جنوب أفريقيا.

وأعلن الرئيس النيجيري السابق، أولسيجون أوباسانجو، الوسيط الأفريقي بشأن الصراع في إثيوبيا، أنه تم الاتفاق رسمياً على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق.

ورحّبت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتوقيع اتفاق السلام بين أديس أبابا وجبهة التيغراي، واعتبراه بدء حقبة جديدة في إثيوبيا.

واستضافت جنوب أفريقيا محادثات ماراثونية بين ممثلين للطرفين، انتهت بالتوصل لاتفاق الهدنة التي ستنهي أكثر من عامين من النزاع والحرب بين الجبهة المسلحة والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، حيث يتصارع الجانبان للسيطرة على السلطة بالإقليم.