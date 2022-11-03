إبادة (15) طناً من السلع الفاسدة بالشمالية

الخرطوم: السوداني

أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية الشمالية، أمس، بدنقلا، كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغير المطابقة للمواصفات وتقدر الكميات بـ(15) طناً.

وأكد مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية الشمالية، المهندس عبد العظيم عباس، أن الهيئة نظمت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة حملات مكثفة لعدد من الأسواق والأحياء بمحليات دنقلا، البرقيق، دلقو والدبة، أسفرت عن ضبط هذه الكميات والمخالفين الذين تم تحويلهم للنيابة وفتح بلاغات ضدهم.