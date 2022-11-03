آبي أحمد: اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه هو انتصار للسلام

كتب: عبد القادر علي الحيمي

قال رئيس الوزراء، آبي أحمد، إن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في جنوب أفريقيا هو انتصار للسلام ويعزز الانتصار التاريخي للإثيوبيين الأبطال على الأرض.

جاء ذلك لدى خطابه الرسمي للجمهور في إستاد مدينة أربا منتش، واضاف ان مقترحات إثيوبيا في محادثات السلام بجنوب افريقيا قد تم قبولها بنسبة 100%.

وأشار إلى أن إثيوبيا سجلت الانتصارات في الاتفاقية، وإن النقطة التي مفادها أن سيادة إثيوبيا وسلامتها الإقليمية غير قابلة للتفاوض قد تم قبولها.

وأضاف: “الأبطال الذين ماتوا وجرحوا من أجل وحدة إثيوبيا سعداء لأن كفاحهم قد أتى بثمار. إنهم يستحقون الشكر لأن أحلامهم قد تحققت”.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم وجود حاجة إلى أكثر من قوات دفاع في دولة واحدة، وأن هذا يعتبر نصرا عظيما.

وشدد على أن فكرة إلغاء الانتخابات التي أُجريت في إقليم تيغراي والاستعاضة عنها بانتخابات قانونية قد تم قبولها، لأن إرساء الشرعية هو أساس وجود الدولة.

وقال إن الجانبين توصّلا إلى اتفاق يقضي بوجوب الرد على المطالب المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها في بعض الأماكن فقط من خلال السلام والحوار وقانون البلاد.

وذكر رئيس الوزراء أن الشجاعة لا تتعلّق فقط بالفوز، وأن الشجاعة تنعكس في اللطف والمغفرة بعد الانتصار.

وذكر أن انتصار السلام يعتبر فرصة كبيرة، وقال إن أعداء إثيوبيا يشعرون بالخجل بسبب ذلك.

وأشار إلى انه سيعمل بجد من أجل تنمية شعب تيغراي مع إخوته وأخواته الإثيوبيين الآخرين.

وقال إنه سيتم تأكيد بطولتنا الإثيوبية عندما يمكننا مشاركة ما لدينا ومساعدة مواطنينا الذين تأثّروا في إقليم تيغراي.

وأضاف أنه كما دفعنا أرواحنا وسفكنا الدماء من أجل وحدة الوطن يجب أيضاً أن نسكب عرقنا من أجل وحدة الوطن وتنميته وازدهاره.