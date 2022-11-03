حل مشكلة الساحة الفنية في قيام النقابة مطربون لا يحملون الرخصة يعودون للغناء العلني

الخرطوم : سعيد عباس

عاد عدد كبير من المطربين الذين لا يحملون رخصة ممارسة مهنة الغناء عبر مسارح الحفلات الخاصة والعامة، وانتشرت أغنياتهم عبر مواقع “السوشال ميديا المختلفة “، وقال الناقد الصحفي، محمد إبراهيم، “لكوكتيل” إن مجلس المهن الموسيقية والدرامية غاب عن الرقابة خلال الأسابيع الماضية، وتوقفت حملات ملاحقة المطربين غير المرخصين، فيما يعرف بالفنانين (الكيري)، وقال إبراهيم إن ضعف الرقابة سبب رئيسي لعودة أولئك الفنانين، لذلك لابد أن يسعى الفنانون للتحول إلى نقابة حتى تتمكن من فلترة الساحة الفنية وإبعاد الأصوات النشاز، مشيراً إلى أن وجود نقابة يعني فرض السيطرة على الساحة الفنية بكل ولايات السودان، وبإمكان النقابة أن تحاسب المطربين الذين يحملون عضويتها، لذلك فإن وجود النقابة هو المشروع الأهم لتنظيم الساحة الفنية.