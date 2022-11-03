مجالسنا السياسية نسخة محلية من (الاتجاه المعاكس)

(ولغ) الشعب السوداني – متعلمه وجاهله – في الشأن السياسي العام، (يعلفه) طول اليوم، وكأن السياسة حتمية حياتية وحيدة لا يُضاهيها، ولا يُماثلها نظير لها؛ بل ولا يُدانيها شأن آخر، احتوتنا السياسة جميعاً احتواء العاشقة لحبيبها، انتقل الشأن الثقافي إلى الظل، لا يتجاوزه إلى الوهج إلا في المناسبات والمهرجانات الكبرى الشهيرة، انحسر الضوء عن الإبداع العلمي والبحثي، لم نعد نسمع أو نقرأ عن ابتكارات وبراءات اختراع وكأنما تربة بلادنا العلمية أضحت جديبة، نأت بنا السياسة – إلى لُجج الشطط والغلو – خلافات وتباينات ومغالطات وملاسنات إلى الدرجة التي لم نعُد نتبيَّن فيها الخطوط الفاصلة بين: العقل والعاطفة، الخطأ والصواب، المغالاة والموضوعية، الممكن والمستحيل، وكل هذه الثنائيات رغم أنها ممالك متجاورة، إلا أن الحدود بينها ضيقة بدت لنا وهمية، سراباً.

غياب العقلانية والممارسة الرَّاشدة في السياسة؛ يُبرِّر للكاتب أو المتحدِّث استخدام مفردات مستهجنة مثل: (ولغ، يعلف) لأنها تتناسب، أو بالأحرى مُستلَّة من قاموس مجالسنا الذي نُقلِّب صفحاته منذ سنوات ثلاث، فحياتنا اليومية تحولت إلى أمواج هائجة مضطَّرمة ومضطَّربة يدفع بعضها بعضاً وكأنها في سباق جنوني نحو نهاية مجهولة، وكثيراً ما نتساءل بأسى: متى يرتفع ساستنا فوق عصبية القبليات والعنصريات والولاءات الحزبية؟ فالعصبية كما نعلم عدوة العقل، وبالتالي فإن السياسي المُتحرِّر من (الأنا) وهوى النفس، المُتجرِّد لوطنه ومواطنيه؛ يمكن تصنيفه عقلانيًّا عظيماً ومثاليًّا، حضارة قائمة بذاتها داخل أفق وطني غائم.

يُحدثنا واقعنا أن كل حزب لدينا فرح بمنظار معتقده الخاص، يرى المستقبل من خلاله، وما عداه يجب (كشطه) من خارطة السياسة السودانية تماماً، خصوماتنا فاجرة، والاعتراف بالآخر في بلادنا (غول وعنقاء)، لذا من الصعب التوفيق بين المتخاصمين أو جمعهم حول مائدة واحدة، وإن حدث؛ فسيتحول لقاؤهم إلى نسخة من تراجيديا (الاتجاه المعاكس) يُلهِب أوار مناقشاتهم ووجهات نظرهم المتشاكسة مدير اللقاء (فيصل قاسم) آخر.

كما يتحدث العامة؛ فإن صفات شخصية السياسي عندنا جماع مهارات سالبة: كاذب، غضوب، واسع الحنجرة، فيض بمشاعر الكُره، قُدرة على المراوغة والمناورة، مهارة في تشويه وتكذيب الخصوم، براعة في الإيهام والطمس والتضليل، والمتشائمون يرون أن هذه الصفات تجذَّرت وترسخّت ويصعب اقتلاعها، وهذا يعني أن السحب السوداء المتلبِّدة في أفقنا ليست عوارض ممطرة، وإنما هي هبوب شديدة مُدمِّرة.